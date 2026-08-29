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Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий

Алексей Тесля
29 августа 2026, 23:40
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Многие в Европе рассчитывают на то, что война с Украиной ослабит армию РФ, считает Валерий Чалый.
Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий
РФ не намерена завершать войну / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр﻿, 3 ОШБр

Важное из заявлений Чалого:

  • В Европе рассчитывают на то, что война с Украиной ослабит армию РФ
  • На ситуацию влияет приближение президентской избирательной кампании в США

Дипломат и эксперт по международным отношениям Валерий Чалый прокомментировал вероятность завершения войны в Украине в ближайшее время.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, многие в Европе рассчитывают на то, что война с Украиной ослабит армию РФ.

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"Кто-то недоволен среди европейских стран? Их позиция – чтобы мы держали оборону, пока они лучше подготовятся", - пояснил эксперт.

По его мнению, на ситуацию может также влиять скорое приближение президентской избирательной кампании в США.

"По разным оценкам, это еще примерно два года. Желательно до конца 2028 года. У многих в США в голове уже 2028 год, президентские выборы 2028 года и то, что после них может измениться что-то. То есть у всех в голове уже нет 2027 года. Публично могут говорить другое, но за кулисами желания быстро остановить войну я сейчас не вижу", - добавил Чалый.

В ОП назвали условие снижения интенсивности войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью боевые действия могут стать менее интенсивными. По его мнению, ключевым фактором станет результат нынешней наступательной кампании России.

Подоляк отметил, что российское руководство рассчитывает с помощью летнего наступления добиться новых территориальных успехов. Если реализовать этот план не удастся, российские войска могут снизить активность на фронте.

По оценке советника главы ОП, такое развитие событий способно повлиять на дальнейшую динамику войны и создать предпосылки для последующих шагов к ее завершению.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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Валерий Чалый война России и Украины
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