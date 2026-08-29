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Почему нельзя мыть пол горячей водой: всё решает один нюанс

Юрий Берендий
29 августа 2026, 14:10
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Привычка наливать горячую воду в ведро может испортить результат уборки и оставить разводы.

Почему нельзя мыть пол горячей водой: всё решает один нюанс
Мытье пола - почему горячая вода может оставить стойкие разводы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какой водой лучше мыть пол: горячей или холодной
  • Почему после мытья пола остаются разводы
  • Как правильно мыть ламинат и паркет, чтобы не испортить

Горячая вода при мытье пола не гарантирует лучшей чистоты и в отдельных случаях может даже ухудшить результат уборки. Температуру жидкости следует подбирать в соответствии с конкретным моющим средством и типом покрытия. Привычка наливать в ведро как можно более горячую воду кажется логичной, однако универсальным правилом её назвать нельзя. Эксперты издания Kobieta отмечают, что в первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации производителя.

видео дня

"Способ приготовления раствора должен, прежде всего, соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке используемого средства", - отмечают эксперты издания Kobieta.

Главред выяснил, как приготовить воду для мытья пола.

Почему нельзя мыть пол горячей водой

Большинство современных чистящих средств рассчитаны на холодную или умеренно тёплую воду. Их химический состав разрабатывается с учётом конкретных условий использования, поэтому самостоятельное повышение температуры не обязательно сделает уборку более эффективной.

Под воздействием высокой температуры они начинают быстрее испаряться, из-за чего свойства готового раствора существенно меняются.

"Многие современные средства для мытья пола предназначены для использования с холодной или, в крайнем случае, теплой водой. Их компоненты подобраны так, чтобы действовать именно в таких условиях", - говорится в материале.

Использование слишком горячей воды имеет ещё одно нежелательное последствие - на поверхности после высыхания появляются мутные разводы. Поэтому высокая температура сама по себе не является показателем качественной уборки.

Какой водой лучше мыть пол при ежедневном уходе

Для большинства бытовых средств вполне достаточно обычной холодной воды. Перед началом уборки стоит внимательно изучить этикетку моющего средства и строго соблюдать указанную дозировку и температурный режим.

Холодная вода является практичным вариантом и с точки зрения экономии ресурсов. Если воду не нужно нагревать, вы избежите дополнительных затрат электроэнергии или газа.

"Если средство не требует подогрева воды, использование холодной воды позволяет избежать излишнего потребления энергии", - отмечают эксперты.

Согласно приведенному в материале примеру, использование около 40 литров воды в неделю означает более 2000 литров в год. Нагрев такого объема требует значительных дополнительных затрат.

Когда тёплая вода действительно помогает отмыть пол

В то же время полностью отказываться от теплой воды не стоит. Она пригодится при борьбе с застарелыми жирными пятнами, в частности в кухонной зоне возле плиты.

В такой ситуации тёплую воду целесообразно применять на предварительном этапе очистки. Загрязнённый участок обрабатывают водой с небольшим количеством мыла, смывают растворённый жир и только после этого приступают к общей уборке.

"Жирное пятно может потребовать иного подхода, чем регулярная уборка всей поверхности", - добавили специалисты.

Смотрите видео о том, как правильно разводить средство для мытья пола:

После предварительной очистки моющее средство для всего пола следует разводить строго по инструкции. Таким образом, температура воды зависит от конкретной задачи, а не выбирается по принципу "чем горячее, тем лучше".

Как правильно мыть пол без разводов

Качественная уборка начинается еще до того, как в руки попадет швабра. Сначала с поверхности нужно обязательно удалить пыль, волосы, крошки и другой сухой мусор.

Для этого удобнее всего использовать пылесос. Если сразу мыть неубранную поверхность, мокрый моп просто разнесет сыпучую грязь и пыль по всей комнате.

"Пылесосная уборка поверхности перед мытьем предотвращает разнос сыпучих загрязнений мокрым мопом", - отмечается в статье.

После сухой уборки можно готовить моющий раствор. Важно не превышать рекомендованную концентрацию средства и использовать воду именно той температуры, которую указал производитель.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Почему важно не заливать паркет и ламинат водой

Особое внимание при мытье нужно уделить количеству влаги. Некоторые покрытия слишком чувствительны к воде, поэтому чрезмерно мокрая швабра может испортить материал.

Особенно осторожно нужно обращаться с паркетом и ламинатом, стыки которых быстро набухают от влаги. Швабру следует хорошо отжимать, а лишнюю воду при необходимости сразу убирать мягкой сухой тряпкой.

"Особой осторожности требуют паркет и ламинат, которые не следует чрезмерно смачивать. Швабру следует хорошо отжать, а остатки влаги, при необходимости, можно собрать мягкой тряпкой", - подытоживают эксперты издания Kobieta.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты посоветовали использовать в растворах для мытья пола натуральные ингредиенты для приятного аромата. Для мытья пола рекомендуют добавлять уксус , эфирные масла и корицу. Приведены ориентировочные пропорции: около 100 мл уксуса на ведро и 5–7 капель эфирного масла на ведро воды.

Эксперты Express.co.uk объяснили бытовой лайфхак по смазыванию скрипучих дверей средством для мытья посуды. Этот прием не требует инструментов и может заменить специальные спреи.

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Об источнике: kobieta.gazeta.pl

kobieta.gazeta.pl - это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он представляет собой специализированный субдомен (женский раздел) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши - Gazeta.pl, принадлежащего одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.

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