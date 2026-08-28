Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

Виталий Кирсанов
28 августа 2026, 21:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Михаил Федоров станет советником главы Минобороны Италии по оборонным инновациям.
Михаил Федоров станет советником главы Минобороны Италии
Михаил Федоров станет советником главы Минобороны Италии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michael.fedorov

Кратко:

  • Федоров вместе со своей командой отправился в международную поездку
  • Федоров не намерен прекращать работу в Украине

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение главы Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Об этом 28 августа сообщило итальянское издание Il Foglio, а впоследствии информацию подтвердил сам Федоров в Іnstagram.

По словам экс-министра, сейчас он вместе со своей командой отправился в международную поездку, главной темой которой станет развитие новых проектов в сферах цифровизации и defense tech.

видео дня

Первой встречей Федорова стала встреча с Крозетто. Он поблагодарил итальянского министра за поддержку и предложенную должность, подчеркнув важность сотрудничества между двумя странами.

"Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности в мире", - написал Федоров.

Экс-министр также отметил, что Украина и его команда обладают значительным опытом применения технологий в современной войне и готовы передавать эти знания международным партнерам.

При этом Федоров заявил, что не намерен прекращать работу в Украине. По его словам, он продолжит заниматься проектами, направленными на усиление обороноспособности страны и привлечение международных ресурсов.

"В то же время мой главный фокус неизменен – я продолжаю работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", – добавил он.

О своем предложении бывшему украинскому коллеге Крозетто ранее рассказал в интервью La Repubblica, которое 25 июля распространило Reuters. По словам итальянского министра, он связался с Федоровым уже на следующий день после его увольнения с должности главы Минобороны Украины.

Крозетто отметил, что Федоров был тронут предложением. Крозетто также высоко оценил вклад украинского политика в развитие современных военных технологий. Он назвал Федорова "одним из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя".

По мнению Крозетто, Федоров способствовал возвращению инициативы украинским военным благодаря внедрению новых технологий и изменению подходов к ведению боевых действий.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Федоров предлагает провести выборы - что говорят эксперты

Как писал Главред, заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине во время войны вызвало острую реакцию политиков и экспертов. Он призвал найти законный и безопасный механизм для голосования, чтобы Россия не могла определять, когда украинцы будут выбирать власть.

В Офисе президента подчеркнули, что власть не выступает против выборов, но главной проблемой остается безопасность. По словам источника, ежедневные ракетные и дронные атаки РФ не позволяют гарантировать безопасное проведение избирательного процесса.

Политолог Виталий Портников назвал заявление Федорова возможной отправной точкой его политической карьеры. Вадим Денисенко также увидел в выступлении начало политической игры. В то же время народный депутат Владимир Вятрович предупредил, что выборы во время войны могут стать инструментом для России.

Отставка Федорова - новости по теме

Напомним, Зеленский ранее отреагировал на протесты и заявления Федорова, прокомментировав кадровые изменения во власти. Он подчеркнул, что комментарий относительно протестов свидетельствует о готовности власти прислушиваться к обществу.

Как ранее сообщал Главред, экс-министр обороны Михаил Федоров отказался от предложенных ему вариантов дальнейшей работы и настаивал на возвращении в Министерство обороны. Президент предложил ему новую должность в СНБО с полномочиями по надзору за оборонными инновациями.

Федоров пояснил, что причины его отставки касались реформ в сфере управления и закупок, а не личного конфликта с главнокомандующим. Он также заявил, что разрабатывал свою концепцию развития оборонной сферы ещё до назначения и обсуждал её с президентом и начальником Генштаба.

Читайте также:

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства, которое возглавляла Юлия Свириденко. Когда стало известно, что Федорова не будет в обновленном составе Кабмина, часть украинцев вышла на акции протеста с требованием вернуть его в министерское кресло и заменить главнокомандующего ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Италия новости Украины новости Украины и мира Михаил Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощная детонация на месте "прилетов": детали удара РФ по Киеву и области

Мощная детонация на месте "прилетов": детали удара РФ по Киеву и области

22:33Украина
Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

21:32Украина
"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

20:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

Последние новости

23:23

Два знака зодиака пережили два года испытаний: теперь их жизнь начнет меняться

23:16

67-летний украинский актер сдедал заявление об усыновлении

23:02

Почему нельзя сливать кипяток в раковину: сантехники предупредили об опасности

22:33

Мощная детонация на месте "прилетов": детали удара РФ по Киеву и области

22:33

"Запретили петь и говорить": Надя Дорофеева оказалась в больнице

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
21:59

Зачем хранить использованные чайные пакетики в холодильнике: хитрость

21:59

Нежный перец с чесноком на зиму: рецепт, который захочется повторить

21:32

Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

21:26

Как избавиться от фитофтороза на огороде осенью: купорос создает новую проблему

Реклама
21:02

Плита засияет как новая: жир и нагар мгновенно исчезнут без трудаВидео

21:01

Когда сажать озимый лук осенью 2026 года: благоприятные дни по календарю

20:35

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

20:17

"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

20:07

Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

19:48

1000 дальнобойных дронов в день: Зеленский объявил о новом масштабе ударов по РФ

19:31

"Тотальная боль": ведущая заявила о втором "прилете" в ее ЖК в КиевеВидео

19:28

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

19:10

Путин вызвал Лукашенко после визита главы ЦРУ: Денисенко объяснил, что готовит Кремльмнение

19:03

Даже застарелый жир исчезнет: зачем добавлять кофейную гущу в мыло

18:52

Под угрозой город-миллионник: Жданов назвал новую цель баллистики КНДР

Реклама
18:44

Секрет чистой стиралки раскрыт: как быстро отмыть резиновый уплотнительВидео

18:31

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

18:28

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

18:08

Зачем брызгать уксус на стены: малоизвестный лайфхак для дома

17:52

Тест на IQ: нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд

17:41

Почему 29 августа нужно избегать пищи красного цвета: какой церковный праздник

17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

Реклама
15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять