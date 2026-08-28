Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

Михаил Федоров станет советником главы Минобороны Италии по оборонным инновациям.

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Михаил Федоров станет советником главы Минобороны Италии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michael.fedorov

Кратко:

Федоров вместе со своей командой отправился в международную поездку

Федоров не намерен прекращать работу в Украине

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение главы Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Об этом 28 августа сообщило итальянское издание Il Foglio, а впоследствии информацию подтвердил сам Федоров в Іnstagram.

По словам экс-министра, сейчас он вместе со своей командой отправился в международную поездку, главной темой которой станет развитие новых проектов в сферах цифровизации и defense tech.

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Первой встречей Федорова стала встреча с Крозетто. Он поблагодарил итальянского министра за поддержку и предложенную должность, подчеркнув важность сотрудничества между двумя странами.

"Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности в мире", - написал Федоров.

Экс-министр также отметил, что Украина и его команда обладают значительным опытом применения технологий в современной войне и готовы передавать эти знания международным партнерам.

При этом Федоров заявил, что не намерен прекращать работу в Украине. По его словам, он продолжит заниматься проектами, направленными на усиление обороноспособности страны и привлечение международных ресурсов.

"В то же время мой главный фокус неизменен – я продолжаю работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", – добавил он.

О своем предложении бывшему украинскому коллеге Крозетто ранее рассказал в интервью La Repubblica, которое 25 июля распространило Reuters. По словам итальянского министра, он связался с Федоровым уже на следующий день после его увольнения с должности главы Минобороны Украины.

Крозетто отметил, что Федоров был тронут предложением. Крозетто также высоко оценил вклад украинского политика в развитие современных военных технологий. Он назвал Федорова "одним из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя".

По мнению Крозетто, Федоров способствовал возвращению инициативы украинским военным благодаря внедрению новых технологий и изменению подходов к ведению боевых действий.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Федоров предлагает провести выборы - что говорят эксперты

Как писал Главред, заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине во время войны вызвало острую реакцию политиков и экспертов. Он призвал найти законный и безопасный механизм для голосования, чтобы Россия не могла определять, когда украинцы будут выбирать власть.

В Офисе президента подчеркнули, что власть не выступает против выборов, но главной проблемой остается безопасность. По словам источника, ежедневные ракетные и дронные атаки РФ не позволяют гарантировать безопасное проведение избирательного процесса.

Политолог Виталий Портников назвал заявление Федорова возможной отправной точкой его политической карьеры. Вадим Денисенко также увидел в выступлении начало политической игры. В то же время народный депутат Владимир Вятрович предупредил, что выборы во время войны могут стать инструментом для России.

Отставка Федорова - новости по теме

Напомним, Зеленский ранее отреагировал на протесты и заявления Федорова, прокомментировав кадровые изменения во власти. Он подчеркнул, что комментарий относительно протестов свидетельствует о готовности власти прислушиваться к обществу.

Как ранее сообщал Главред, экс-министр обороны Михаил Федоров отказался от предложенных ему вариантов дальнейшей работы и настаивал на возвращении в Министерство обороны. Президент предложил ему новую должность в СНБО с полномочиями по надзору за оборонными инновациями.

Федоров пояснил, что причины его отставки касались реформ в сфере управления и закупок, а не личного конфликта с главнокомандующим. Он также заявил, что разрабатывал свою концепцию развития оборонной сферы ещё до назначения и обсуждал её с президентом и начальником Генштаба.

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О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года. 15 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства, которое возглавляла Юлия Свириденко. Когда стало известно, что Федорова не будет в обновленном составе Кабмина, часть украинцев вышла на акции протеста с требованием вернуть его в министерское кресло и заменить главнокомандующего ВСУ.

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