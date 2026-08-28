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1000 дальнобойных дронов в день: Зеленский объявил о новом масштабе ударов по РФ

Инна Ковенько
28 августа 2026, 19:48
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Украина планирует производить до 1000 дальнобойных дронов в день в ответ на атаки РФ.
Украина планирует запускать над территорией России до 1000 дронов дальнего действия в день
Украина планирует запускать по России до 1000 дальнобойных дронов в день / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Украина должна усилить защиту от российских ударов, в том числе от реактивных "Шахедов"
  • Нужно существенно ускорить производство дронов-перехватчиков
  • Количество дальнобойных дронов для ударов по РФ планируют увеличить до 1000 в день

Украина планирует нарастить производство дальнобойных беспилотников до 1000 единиц в день, чтобы усилить удары по военным и другим стратегическим объектам на территории России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении после заседания Ставки. Сейчас в среднем у Украины более 300 дальнобойных дронов, однако, по словам президента, их должно быть больше.

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"Чтобы сделать наши удары по РФ ещё более частыми, задача - 1000 дальнобойных дронов в день, сейчас в среднем 300 плюс наши дальнобойные удары. Должно быть больше. Цель вполне конкретная, и мы выполним эту задачу", - подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость ускорить производство дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами".

"Россияне выбрали тактику террора: постоянные тревоги, в частности в Киеве. Все наши средства противодействия уже применяются. Важно, чтобы произошло существенное ускорение производства перехватчиков именно против реактивных "шахидов", чтобы наши дипломатические удары давали России большее ощущение их ответственности за выбор продолжать эту войну", - отметил глава государства.

Почему реактивные БПЛА сложно сбивать

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии DW пояснил, что основными проблемами для украинской ПВО стали скорость и высота полета российских реактивных беспилотников. Сложности возникают как у дронов-перехватчиков, так и у мобильных огневых групп.

"Перехватчик разгоняется примерно до 300 километров в час, тогда как цель летит со скоростью 400 и более - догнать её физически невозможно. Мобильные огневые группы на такой скорости не попадут, а высота полета около 5 км выводит аппараты за пределы досягаемости ПЗРК, предел действия которых составляет примерно 4,5 км", - рассказал он.

Поэтому для уничтожения таких целей Украине пока приходится использовать более дорогостоящие средства поражения - зенитные ракеты малой и средней дальности, а также боевую авиацию.

Представитель Военно-воздушных сил добавил, что украинские истребители F-16 и Mirage против реактивных беспилотников используют не только ракеты, но и бортовые пушки. Однако интенсивное применение авиации таким образом увеличивает нагрузку на ресурс самолетов.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ – последние новости по теме

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы "Альфы" СБУ поразили ракетоносец ТУ-95МС в Энгельсе. Именно такие самолеты страны-агрессора России наносят удары по Украине.

Напомним, 26 августа Силы обороны атаковали нефтяные предприятия, аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктуру, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине.

Ранее, в ночь с 23 на 24 августа, по данным командующего СБС Роберта Бровди, Украина поразила истребитель, вертолёт, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО России.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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