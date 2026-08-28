Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

Кратко:
- Какие перемены случились у танцора
- Что они почувствовали с женой
Популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский показал своих милых сыновей-погодок и сделал важное заявление.
Соответствующими фото звезда вместе со своей супругой Петой Мургатройд поделился на своей странице в Instagram.
"Вчера Рио и Милан впервые пошли вместе в детский сад. Мы плохо себя чувствовали", - расчувствовались знаменитые родители.
Ранее Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.
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Отметим, как сообщал Главред, британский певец Робби Уильямс откровенно рассказал о своих переживаниях из-за внешности, признавшись, что сильно комплексовал из-за потери волос.
Ранее также украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.
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О персоне: Макс Чмерковский
Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.
Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает троих сыновей - Шай-Александра, Рио и Милана-Максима.
Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.
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