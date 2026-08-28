Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

Макс Чмерковский показал своих сыновей-погодок и поделился важной новостью.

https://glavred.info/starnews/chmerkovskiy-pokazal-svoih-neveroyatnyh-malyshey-pogodok-i-podelilsya-novostyu-10792115.html Ссылка скопирована

Чмерковский показал своих младших детей / Фото Instagram/maksimc

Кратко:

Какие перемены случились у танцора

Что они почувствовали с женой

Популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский показал своих милых сыновей-погодок и сделал важное заявление.

Соответствующими фото звезда вместе со своей супругой Петой Мургатройд поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

"Вчера Рио и Милан впервые пошли вместе в детский сад. Мы плохо себя чувствовали", - расчувствовались знаменитые родители.

Макс Чмерковский и его малыши / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковский и его малыши / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковский и его малыши / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковский и его малыши / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковский и его малыши / Фото Instagram/maksimc

Ранее Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, британский певец Робби Уильямс откровенно рассказал о своих переживаниях из-за внешности, признавшись, что сильно комплексовал из-за потери волос.

Ранее также украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает троих сыновей - Шай-Александра, Рио и Милана-Максима. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред