Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известно

Из-за задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна по возможности не выходить на улицу.

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Атака на Киевскую область - в Белогородской общине разбомбили склады / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/anton.ovsiienko

Кратко:

Атакованы склады "Новой почты" под Киевом

Враг применил тактику повторных ударов

В Белогородской общине перекрыто движение

В ночь на 28 августа российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попали склады "Новой почты". Также повреждено производство под Киевом. Об этом сообщил Белгородской сельский голова Антон Овсиенко в Facebook.

По его словам, попадание зафиксировали в Святопетровском районе общины. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

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"Снова тяжелая ночь для Белогородской общины. Есть попадание в складские помещения "Новой почты" и поврежденное производство, расположенное рядом в Святопетровском. Информация о жертвах и пострадавших – уточняется", - написал Овсиенко.

По его словам, подразделения ГСЧС, расчет местной пожарной команды, полиция и коммунальные службы находятся на месте "прилета". Идет ликвидация последствий ночной атаки.

"Сегодня враг применяет тактику повторных ударов. Почти через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место", - добавил Овсиенко.

Сельский голова также сообщил о значительном задымлении и попросил жителей Святопетровского и прилегающих территорий закрыть окна по возможности не выходить без нужды на улицу.

Информация для водителей: 28 августа будет временно ограничено движение по части улицы Киевской в ​​направлении города Боярка. Также ограничения движения будут действовать на части улиц Индустриальная и Чорновила в Святопетровском.

Атака на Киев и область 27 августа 2026

Как писал Главред, в четверг, 27 августа, в Киеве в течение всего дня объявляли воздушную тревогу. Были слышны автоматные очереди и звуки взрывов. На фоне атаки дронов в столице работали силы ПВО.

В ночь на 27 августа в Киеве также несколько раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе дронов. После трех часов ночи появилась информация о баллистической ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

Всю ночь на 27 августа РФ атаковала и Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.

В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведется его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы.

Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.

В результате вражеской атаки на Киевскую область пострадали два жителя Бориспольского района. 15-летней девушке и 73-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте.

В Воздушных Силах ВС Украины, основными направлениями ударов этой ночью стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области. Читайте - сколько ракет и дронов было сбито.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия готовит новый массированный удар по Киеву

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар по Киеву и Киевской области в течение ближайших 48 часов. О высокой вероятности обстрела сообщил мониторинговый канал ЄРадар вечером 26 августа.

Особое внимание рекомендуется обращать на сигналы воздушной тревоги, если они связаны с угрозой применения баллистического вооружения. В таком случае не стоит медлить с обеспечением безопасности.

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предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

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