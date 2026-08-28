Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известно

Анна Ярославская
28 августа 2026, 07:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Из-за задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна по возможности не выходить на улицу.
Атака РФ по Киевской области
Атака на Киевскую область - в Белогородской общине разбомбили склады / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/anton.ovsiienko

Кратко:

  • Атакованы склады "Новой почты" под Киевом
  • Враг применил тактику повторных ударов
  • В Белогородской общине перекрыто движение

В ночь на 28 августа российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попали склады "Новой почты". Также повреждено производство под Киевом. Об этом сообщил Белгородской сельский голова Антон Овсиенко в Facebook.

По его словам, попадание зафиксировали в Святопетровском районе общины. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

видео дня

"Снова тяжелая ночь для Белогородской общины. Есть попадание в складские помещения "Новой почты" и поврежденное производство, расположенное рядом в Святопетровском. Информация о жертвах и пострадавших – уточняется", - написал Овсиенко.

По его словам, подразделения ГСЧС, расчет местной пожарной команды, полиция и коммунальные службы находятся на месте "прилета". Идет ликвидация последствий ночной атаки.

"Сегодня враг применяет тактику повторных ударов. Почти через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место", - добавил Овсиенко.

  • Последствия атаки на Киевщину
    Последствия атаки на Киевщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Последствия атаки на Киевщину
    Последствия атаки на Киевщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Последствия атаки на Киевщину
    Последствия атаки на Киевщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Последствия атаки на Киевщину
    Последствия атаки на Киевщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Последствия атаки на Киевщину
    Последствия атаки на Киевщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko

Сельский голова также сообщил о значительном задымлении и попросил жителей Святопетровского и прилегающих территорий закрыть окна по возможности не выходить без нужды на улицу.

Информация для водителей: 28 августа будет временно ограничено движение по части улицы Киевской в ​​направлении города Боярка. Также ограничения движения будут действовать на части улиц Индустриальная и Чорновила в Святопетровском.

Атака на Киев и область 27 августа 2026

Как писал Главред, в четверг, 27 августа, в Киеве в течение всего дня объявляли воздушную тревогу. Были слышны автоматные очереди и звуки взрывов. На фоне атаки дронов в столице работали силы ПВО.

В ночь на 27 августа в Киеве также несколько раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе дронов. После трех часов ночи появилась информация о баллистической ракете, которая двигалась в направлении столицы Украины. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

Всю ночь на 27 августа РФ атаковала и Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.

В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведется его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы.

Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.

В результате вражеской атаки на Киевскую область пострадали два жителя Бориспольского района. 15-летней девушке и 73-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте.

В Воздушных Силах ВС Украины, основными направлениями ударов этой ночью стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области. Читайте - сколько ракет и дронов было сбито.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия готовит новый массированный удар по Киеву

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар по Киеву и Киевской области в течение ближайших 48 часов. О высокой вероятности обстрела сообщил мониторинговый канал ЄРадар вечером 26 августа.

Особое внимание рекомендуется обращать на сигналы воздушной тревоги, если они связаны с угрозой применения баллистического вооружения. В таком случае не стоит медлить с обеспечением безопасности.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Киевская область Новая почта новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробности

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробности

08:55Украина
Дроны поразили Луганскую ТЭС в Щастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

Дроны поразили Луганскую ТЭС в Щастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

08:13Война
Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известно

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известно

07:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подумать

Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подумать

Последние новости

08:55

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробности

08:48

Генерал Вовк выступил в поддержку новой модели государства: что именно он предлагает

08:36

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

08:13

Дроны поразили Луганскую ТЭС в Щастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

07:54

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известноФото

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
07:45

Уран меняет правила: что ждет Водолеев в сентябре 2026 года - гороскопВидео

07:11

США давят на Путина: о чем глава ЦРУ говорил в Москве за закрытыми дверями - NYT

05:41

Яркий роман и финансовый шторм: гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026Видео

05:00

Времена испытаний позади: четырех знаков зодиака накроет волна счастья

Реклама
04:32

Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоровВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

03:12

Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

02:33

Трем знакам зодиака лунное затмение принесет богатство: кому повезет

01:43

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

00:48

Почему яблоки начали гнить прямо на дереве: что сделать, чтобы спасти урожай

27 августа, четверг
23:50

Котлеты получатся невероятно сочными: какой секретный ингредиент нужно добавить

23:45

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:04

Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет

22:53

Без них не выходить: дизайнер рассказал, какую обувь носить этой осенью

22:39

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

Реклама
22:19

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

22:06

Войска КНДР могут появиться в Украине: Жданов объяснил, чем это грозит

21:44

Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

21:43

Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета

21:37

Пол блестит и дольше остается чистым: что итальянки добавляют в водуВидео

21:11

РФ растягивает обстрел на сутки: генерал-лейтенант раскрыл опасный замысел врага

21:01

Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чегоВидео

20:51

Трамп сделал резонансное заявление о нападении России на НАТО - что сказал

20:32

Большинство даже не догадывается: как на украинском называют зеленый лук

20:31

Чей привычный мир рухнет в ближайшие три дня: Таро-прогноз на затмение 28 августаВидео

20:02

В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

19:53

Разводы затянутся до зимы: кого ждет переоценка брака и сделок в сентябре 2026Видео

19:49

Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина

19:35

Зачем стены моют уксусом и кондиционером: причина популярности этой смеси

19:20

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

19:19

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

19:14

У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

19:13

Сода, уксус и лимонный сок: зачем их смешивают и в чём подвох этого метода

19:10

РФ меняет тактику ударов по Украине: Копытько предупредил о новой угрозе с 1 сентябрямнение

19:00

Ядерный монстр: под Винницей обнаружили подземную крепость СССР, что там скрывалиВидео

Реклама
18:56

Ситуация обостряется: враг продвинулся в ключевом городе: в DeepState обновили карту

18:55

"Два пупырышка": Мозговая жестко пристыдила Потапа и Настю

18:36

Любовный гороскоп на сентябрь: Овнам — сдержанность, Тельцам — уют

18:25

"Украина — не главный вопрос": Буданов рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

18:25

До весны не доживут: какие фруктовые деревья категорически нельзя сажать осенью

18:18

Кого ждет возврат бывших и карьерный взлет: гороскоп на сентябрь 2026Видео

18:15

"Буду нянчить": путинистка Наташа Королева сообщила о пополнении в семье

18:14

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

18:12

Деньги и счастье в дом: что наши предки всегда клали по углам дома

17:56

Перекись водорода на стенах: зачем ее используют и как наносить правильноВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять