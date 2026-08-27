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Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина

Юрий Берендий
27 августа 2026, 19:49
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России нужны солдаты из КНДР из-за нехватки резервов.

Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина
КНДР помогает России - что вынуждает Путина искать солдат / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

  • РФ не хватает резервов для покрытия потерь на фронте
  • Мобилизация может стать политическим крахом для Кремля
  • Россия будет привлекать военных из КНДР, пока это возможно

Страна-агрессор Россия привлекает военных из КНДР не для того, чтобы дождаться новой мобилизации, а из-за неспособности собственной системы пополнения компенсировать потери на фронте. В то же время объявление масштабного призыва может обернуться для Кремля серьезными политическими последствиями. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

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По словам Жданова, Кремль не может рассчитывать на повторение массовой мобилизационной кампании без значительного риска для внутренней ситуации в России. Он считает, что нынешние настроения российского общества не способствуют масштабному добровольному пополнению армии.

"Думаю, что "вставай, страна огромная" не будет. Если в 1999 году Путин взорвал десять домов на Каширском шоссе, чтобы сказать: "Вставай, страна огромная! Мы идём в Чечню", то сегодня сложно представить, каких масштабов должен быть теракт, чтобы россияне не разбежались по углам, а выстроились в строй и подняли красный флаг над головой. Не то время и не те социальные настроения в обществе", - заявил Жданов.

Потребность Москвы в северокорейских военных, по мнению эксперта, напрямую связана с ситуацией на передовой. Речь идет о необходимости быстро восполнить дефицит личного состава, не запуская политически опасный механизм.

"А северокорейские военные понадобились не для того, чтобы дотянуть до мобилизации, а для того, чтобы хоть как-то спасти и укрепить фронт. Ведь уже более трех месяцев мобилизационная система РФ не справляется с восполнением потерь, которые мы наносим российской армии. Поэтому Кремль вынужден искать внутренние резервы, чтобы спасти ситуацию. А объявление мобилизации станет для Кремля крахом в политическом смысле", - подчеркнул эксперт.

Отдельной проблемой для Кремля является стоимость масштабного призыва. По оценке эксперта, планы относительно количества новых военнослужащих уже сокращались - с 2 млн до 1 млн, а сейчас фигурирует цифра около 800 тысяч.

"Кроме того, около месяца назад Путин собирался мобилизовать 2 млн человек, затем эта цифра снизилась до 1 млн, а сейчас уже говорят о 800 тысячах. Но ведь и этих 800 тысяч нужно обуть, одеть, экипировать, разместить, накормить, заплатить. А где взять деньги на все это?" - утверждает он.

Параллельно Москва, по его словам, рассматривает вариант формирования крупного резерва на территории за Уралом. Это должно снизить риск ударов по местам дислокации, после чего сформированные подразделения можно будет направить в Украину.

"В Кремле уже обсуждают возможность формирования этой армии за Уралом, чтобы Украина не добралась до неё, а то европейская часть России будет полностью прострелена нашими "добрыми дронами". За Уралом эту армию планируют три месяца обучать, а затем перебросить на фронт, в Украину. Но это колоссальные расходы: эти 800 тысяч за три месяца съедят всю экономику РФ!" - предупредил Жданов.

Между тем российские власти, как утверждает эксперт, пытаются усилить принудительный набор внутри страны. Для этого используются административное давление, наказания за правонарушения и давление на студентов.

"Поэтому в России сегодня проводятся эксперименты с жесткой мобилизацией и "бусификацией". В Пензе и Ростове уже даже применялся метод обхода квартир. Сейчас за любое правонарушение сразу отправляют в военкомат. В отношении студентов поступило распоряжение - отчислять за любую провину - прогулы - и отправлять в военкомат. То есть там ищут внутренние резервы для усиления мобилизации, но пока всё это не покрывает потребности российской армии. Поэтому Россия будет привлекать военных из КНДР, пока есть такая возможность", - сказал военный эксперт.

Для Северной Кореи такое сотрудничество также имеет финансовый стимул. По словам эксперта, Ким Чен Ын получает от Москвы оплату за направленных военнослужащих, а в случае их гибели предусмотрены дополнительные выплаты.

"Тем более что Ким Чен Ыну это выгодно: он получает за каждого своего солдата от Путина до 2 тыс. долларов, а за убитого - компенсацию", - подытожил Жданов.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Привлечение КНДР к войне против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий сообщил о переброске в Россию нового контингента военных из КНДР. Скибицкий отметил, что контингент насчитывает 8500 человек и включает операторов беспилотников.

Институт изучения войны (ISW) сообщил о передаче России северокорейских баллистических ракет KN-30.

Главное управление разведки Украины сообщило о количестве пусковых установок и возможностях их развертывания в Воронежской области. Разведка сообщила, что размещено шесть установок, которые потенциально способны обеспечить запуск до 120 ракет. Согласно опубликованным материалам, к июлю Москва получила около 50 ракет типов KN-23, KN-24 и KN-30.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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