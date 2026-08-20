Россия получила новый тип баллистических ракет из КНДР: что известно о KN-30

Впервые KN-30 публично показали 14 января 2021 года во время военного парада в Пхеньяне.

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Россия получила новый тип баллистических ракет из КНДР / коллаж: Главред, фото: KCTV, defence-ua.com

Кратко:

Ранее войска РФ применяли северокорейские ракеты KN-23 и KN-24

Недавно КНДР передала России новый тип баллистических ракет KN-30

Россия получила от Северной Кореи еще один тип баллистических ракет, которые потенциально могут использоваться для ударов по территории Украины. Речь идет о ракетах KN-30, ранее не фигурировавших в сообщениях об их применении российскими войсками.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на июль в распоряжении России находилось около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал" и примерно такое же количество северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

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Военный портал "Милитарный" отмечает, что ранее не сообщалось ни о передаче России, ни об использовании KN-30 в войне против Украины. До сих пор российские войска применяли северокорейские ракеты KN-23 и KN-24.

По данным издания, KN-30 - западное обозначение северокорейской баллистической ракеты Hwasong-11C, также известной как Hwasong-11Da. Она является увеличенной версией ракет семейства Hwasong-11 и относится к классу баллистических ракет малой дальности.

Ракета оснащена твердотопливным двигателем и запускается с мобильной наземной пусковой установки. Первый известный испытательный запуск Hwasong-11C состоялся 25 марта 2021 года. Тогда ракета преодолела расстояние не менее 600 километров.

В КНДР также заявляли, что ракета способна нести боевую часть массой до 2,5 тонны. Однако эти характеристики пока не получили независимого подтверждения.

Впервые KN-30 публично показали 14 января 2021 года во время военного парада в Пхеньяне.

Инфографика: Главред

Почему РФ начала использовать ракеты из КНДР - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил активизацию использования Россией северокорейских ракет KN-23 сокращением собственного производства баллистических ракет после украинских ударов по российскому военно-промышленному комплексу. По его словам, ранее РФ могла производить около 60 баллистических ракет в месяц, однако после ударов этот показатель снизился.

Он пояснил, что ранее Россия могла использовать десятки баллистических ракет в ходе одного удара, но для этого ей пришлось задействовать стратегический запас, который, по оценке Коваленко, составлял около 200–300 ракет и создавался на случай потенциальной войны с НАТО.

"Они уже залезли в стратегический запас и не хотят использовать исключительно российские ракеты. Поэтому вынуждены использовать KN-23", - подчеркнул глава ЦПД в эфире 24 канала.

Северокорейские ракеты - новости по теме

Напомним, ГУР сообщило о размещении северокорейского ракетного подразделения в Воронежской области. По данным разведки, в состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих, примерно 120 ракет и шесть пусковых установок.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил о первом применении северокорейской ракеты KN-23 во время удара вблизи Кривого Рога. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей, а вторая ракета разорвалась в поле примерно в 3,5 километра от места попадания первой.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что особую угрозу представляют баллистические ракеты KN-23, которые Россия получает от Северной Кореи.

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О ракете: KN-30 KN-30 - баллистическая ракета малой дальности производства Северной Кореи (КНДР). "KN-30" является её западным кодифицированным обозначением, в то время как оригинальное северокорейское название ракеты - Hwasong-11C (или Hwasong-11Da). KN-30 - твердотопливная баллистическая ракета, запускаемая с мобильных колесных пусковых установок. Является увеличенной модификацией в семействе ракет Hwasong-11 (к которому также относятся известные KN-23 и KN-24). В ходе первых известных испытаний 25 марта 2021 года ракета продемонстрировала дальность не менее 600 километров. Согласно официальным заявлениям Пхеньяна, ракета способна нести массивную боеголовку весом до 2,5 тонн, хотя эти данные пока вызывают дискуссии у военных аналитиков. Впервые эту ракету открыто продемонстрировали на военном параде в КНДР в январе 2021 года.

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