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От пыли на полу не останется и следа: раскрыт неожиданный трюк

Алексей Тесля
4 октября 2026, 21:47
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Для обычного ухода не всегда нужны специальные средства. Один из домашних способов предполагает использование крепкого черного чая.
пыль, уборка
Как эффективно очищать полы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Mariakray, Pixabay/Sunriseforever

Вы узнаете:

  • Агрессивная химия способна повредить защитное покрытие
  • Для обычного ухода не всегда нужны специальные средства
  • Домашний способ предполагает использование крепкого черного чая

Со временем даже хорошо ухоженный деревянный пол теряет первоначальный блеск, а неподходящие чистящие средства могут ускорить этот процесс.

Агрессивная химия способна повредить защитное покрытие, из-за чего древесина становится тусклой и выглядит изношенной, пишет Express.

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Однако для обычного ухода не всегда нужны специальные средства. Один из домашних способов предполагает использование крепкого черного чая.

Почему черный чай

В составе черного чая есть дубильные вещества. Они могут подчеркнуть естественный оттенок древесины и визуально освежить поверхность.

Метод прост и практически не требует затрат, но подходит не для каждого покрытия. Поэтому перед обработкой всего пола рекомендуется сначала проверить раствор на небольшом незаметном участке.

Как приготовить раствор

Заварите 10–15 пакетиков черного чая в большой кастрюле кипятка и оставьте примерно на 15 минут.

Затем выньте пакетики и полностью остудите настой. Использовать горячую жидкость для обработки пола не следует.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Как обработать пол

Сначала тщательно удалите пыль и мелкий мусор. Затем смочите в чайном растворе мягкую ткань или хорошо отжатую швабру.

Не допускайте избытка влаги: деревянное покрытие нельзя заливать водой. Протирайте поверхность вдоль направления древесных волокон, обрабатывая пол небольшими участками.

После уборки дайте покрытию полностью высохнуть. Если результат пробной обработки вас устраивает, тот же способ можно использовать на всей поверхности.

Простой чайный настой не заменит профессиональный уход за напольным покрытием, но может стать доступным способом слегка освежить внешний вид хорошо сохранившейся древесины.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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