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Отопление заработает на максимуме: что срочно нужно очистить в доме

Алексей Тесля
4 октября 2026, 19:34
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Отопление может работать менее эффективно, потреблять больше энергии и быстрее изнашиваться.
Отопление заработает на максимуме: что срочно нужно очистить в доме
Как подготовить отопительные приборы к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншот, magnific.com

Вы узнаете:

  • Без предварительной подготовки отопление может работать менее эффективно
  • До первого серьезного похолодания стоит проверить отопление

Осень - подходящее время, чтобы подготовить дом к холодам. До первого серьезного похолодания стоит проверить отопительную систему, очистить оборудование и убедиться, что вентиляция работает нормально.

За лето пыль, листья и другой мусор успевают накопиться на различных элементах системы. Если вовремя их не убрать, отопление может работать менее эффективно, потреблять больше энергии и быстрее изнашиваться, пишет Martha Stewart.

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Наружный блок

Первым делом очистите наружную часть системы. Уберите листья, траву, пыль и мелкие ветки вокруг теплообменника.

Загрязнение препятствует нормальному движению воздуха и увеличивает нагрузку на оборудование. Особенно это важно для тепловых насосов.

Перед очисткой отключите питание. Крупный мусор уберите вручную, затем аккуратно очистите поверхность щеткой или пылесосом. При необходимости теплообменник можно промыть водой под небольшим напором.

Воздушный фильтр

Фильтр стоит проверить до первого запуска отопления. Одноразовый элемент необходимо заменить, многоразовый - промыть согласно инструкции производителя.

После мойки фильтр должен полностью высохнуть. Влажный элемент может стать источником неприятного запаха и создать условия для появления плесени.

Датчики дыма и угарного газа

Очистите датчики от пыли и проверьте их работу. Заодно замените батарейки, если это необходимо.

Такая простая процедура особенно важна перед отопительным сезоном, поскольку неисправность отопительного оборудования может стать источником угарного газа.

Потолочные вентиляторы

Перед тем как снова включать потолочный вентилятор для распределения теплого воздуха, удалите пыль с лопастей.

Лучше использовать влажную микрофибру. Сухая щетка может лишь поднять накопившуюся пыль в воздух.

Увлажнители и осушители

В устройствах, связанных с водой и влажностью, со временем появляются минеральные отложения и загрязнения. При недостаточном уходе они могут стать благоприятной средой для плесени и бактерий.

Очистите оборудование по инструкции производителя и не используйте средства, которые для него не предназначены.

Вытяжка в ванной

В холодный сезон хорошая вентиляция особенно важна. Пыль на вытяжном вентиляторе снижает его производительность, из-за чего влажный воздух дольше остается в помещении.

Очистите решетку и доступные части вентилятора, а также проверьте, нормально ли он работает.

Что лучше доверить специалисту

Самостоятельной уборки недостаточно, если система давно не проходила техническое обслуживание. Перед сезоном желательно вызвать специалиста и проверить основные узлы оборудования.

Особое внимание стоит уделить воздуховодам, внутренним компонентам и электрическим нагревательным элементам.

Воздуховоды

Пыль внутри воздуховодов может стать причиной характерного запаха при первом запуске отопления. Для людей с аллергией или чувствительными дыхательными путями это особенно неприятно.

Если система давно не обслуживалась, профессиональная очистка поможет удалить накопившиеся загрязнения.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
/ Инфографика: Главред

Внутренние элементы

Некоторые неисправности связаны с загрязнением внутренних компонентов, например датчика пламени. Такие элементы лучше не разбирать самостоятельно.

Во время ежегодного обслуживания специалист сможет очистить оборудование, проверить соединения и убедиться, что система запускается и работает безопасно.

Электрические нагреватели

Электрические элементы внутри отопительного оборудования сильно нагреваются и работают под высоким напряжением. Поэтому их обслуживание следует оставить специалисту.

Он проверит состояние нагревателей, электрические соединения и защитные устройства, а при необходимости удалит накопившийся мусор.

Сделайте пробный запуск

Не откладывайте первую проверку до морозов. Включите отопление в теплый день и дайте системе поработать полный цикл. Проверьте, поступает ли теплый воздух во все помещения, нормально ли работает термостат и не появились ли необычные звуки.

Легкий запах пыли после нескольких месяцев простоя обычно быстро исчезает. А вот запах гари или газа, дым, постоянное отключение автомата, сильный гул или скрежет требуют немедленной проверки.

Обнаружить неисправность заранее гораздо лучше, чем столкнуться с отказом отопления в самый холодный день зимы.

Как повысить эффективность отопления

Специалисты рекомендуют использовать небольшие дополнительные устройства, устанавливаемые рядом с радиаторами. Они помогают активнее циркулировать тёплому воздуху, благодаря чему помещение прогревается быстрее, а тепло распределяется по комнате равномернее.

Смотрите видео - как подготовить радиатор:

В ролике подробно демонстрируется процесс очистки радиатора: удаление скопившейся внутри пыли, приведение его внешней поверхности в порядок и восстановление нормальной теплоотдачи.

Автор показывает все этапы на собственном примере, используя радиатор, который эксплуатировался около восьми лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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