Прорыв в отоплении: одно изменение сделает радиаторы намного теплее за минуты

Компактные устройства дополняют работу батарей, помогая равномерно распространять тёплый воздух по комнате и заметно ускоряя её прогрев.

Радиаторы могут греть гораздо лучше / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Использование специального усилителя тепла для радиаторов оказалось настоящим прорывом в отоплении помещения.

Эти компактные устройства дополняют работу батарей, помогая равномерно распространять тёплый воздух по комнате и заметно ускоряя её прогрев, пишет Express.

Благодаря этому нет необходимости повышать температуру на термостате, что положительно сказывается на расходах за электроэнергию.

Как работает вентилятор для радиатора

Выбор подходящей модели не требует особых усилий — достаточно следовать рекомендациям системы, и устройство готово к использованию. Сам вентилятор фиксируется снизу радиатора при помощи сильных магнитов. При желании можно подключить температурный датчик, который автоматически запускает прибор, когда батарея нагревается до нужного уровня.

После включения вентилятор мягко шумит, направляя тёплый воздух вверх и распределяя его по всему помещению.

Для наилучшего эффекта рекомендуется оставить устройство работать около 20 минут после запуска отопления и закрыть дверь, чтобы тепло не уходило. Результат заметен почти сразу: помещение становится ощутимо теплее, причём вдвое быстрее, чем при обычном обогреве — вместо привычного часа достаточно менее 30 минут.

Дополнительные преимущества

В менее холодные дни такой обогрев можно использовать и с пользой: разместив сушилку для белья рядом с радиатором, вещи высыхают значительно быстрее благодаря усиленному потоку тёплого воздуха.

Стоит ли покупать

Хотя подобные устройства нельзя назвать бюджетными, их покупка оправдана для тех, кто стремится сократить коммунальные расходы и повысить комфорт в доме. Даже установка усилителя тепла всего в одной комнате может заметно изменить ощущение уюта и эффективность отопления.

Настройка отопления: что говорят эксперты

Регулярное кратковременное отключение и повторный запуск отопления в попытке снизить расходы может, наоборот, увеличить затраты и привести к напрасной потере тепла. Специалисты в области энергоэффективности отмечают, что вопреки популярному убеждению, нерегулярная работа отопительной системы нередко оказывается менее выгодной и менее эффективной.

В данном видеоматериале подробно показан процесс установки отопления в частном доме — начиная с подготовки и заканчивая вводом системы в эксплуатацию.

Зрители увидят, как прокладываются трубопроводы, подключается и обвязывается котёл, монтируются батареи и проводится окончательная регулировка всех элементов отопительной сети.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

