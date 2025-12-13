Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнями

Анна Ярославская
13 декабря 2025, 16:52
18
Вырастить манго из косточки и сформировать красивое дерево вполне реально. Цветовод поделилась секретами.
Манго
Как ухаживать за манго в горшке - от полива до обрезки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Можно ли вырастить дерево манго в домашних условиях
  • Как частно нужно поливать манго
  • Какие подкормки нужны манговому дереву

Дерево манго можно легко вырастить из косточки или купить саженец в магазине, и через некоторое время глаз будет радовать фантастическое растение с роскошной листвой. Впоследствии дереву необходим тщательный уход. Цветовод Инна Ратуш детально рассказала о выращивании и формировании кроны манго в домашних условиях.

Девушка выращивает дома привитый манго сорта Томми Аткинс. В течение месяца после покупки дерево проходило адаптацию, после чего на нём образовалось несколько боковых побегов.

видео дня

"К началу весны манго достигло высоты чуть более метра, и я решила обрезать верхний побег с точкой роста, чтобы сформировать дерево в виде низкоштамбового растения с широкой, хорошо облиственной кроной. Место среза я обработала древесным углём. Манго отлично перенесло обрезку, и уже спустя 5 дней растение стало активно развиваться, наращивая листовую массу. Таким образом, обрезка позволяет сформировать растение с желаемой формой кроны, которая со временем становится только гуще", - рассказала Инна.

Как ухаживать за манго в горшке

Манго - светолюбивая культура, поэтому вазон с растением лучше поставить на солнечной стороне.

Зимой растению требуется досвечивание люминесцентной или фитолампой. Важно помнить, что манго очень плохо переносит сквозняки и резкие перепады температур.

Из-за стержневой корневой системы горшок должен быть узким и глубоким, с качественными дренажными отверстиями и слоем керамзита на дне. Для посадки лучше использовать универсальный субстрат для декоративно-лиственных растений — почва должна быть лёгкой и рыхлой.

С начала весны и до ранней осени манго подкармливают минеральными удобрениями с преобладанием азота, так как это основной элемент, необходимый растению. Подкормки вносятся два раза в месяц и только в период активной вегетации.

Поливают манго только после того, как хорошо подсохнет верхний слой грунта. Заливать растение нельзя — это ведёт к корневой гнили и ухудшению его состояния. Слишком влажная почва является идеальной средой для грибков, поэтому манго часто поражается грибковыми заболеваниями. Для борьбы с ними хорошо подходят фунгициды, такие как "Хорус", "Топаз", "Квадрис".

Также манго может поражаться различными вредителями. При первых признаках нужно применять инсектицид. Хороший биопрепарат - "Битоксибациллин". Он достаточно эффективен, не вызывает привыкания у насекомых-вредителей и безопасен как для человека, так и для растения.

Инна советует периодически осматривать листья манго, а также соблюдать общие правила ухода — тогда растение будет оставаться здоровым и красивым.

Смотрите видео - Как вырастить манго в домашних условиях:

Ранее Главред разобрался, как вырастить ананас в домашних условиях из верхушки. Выращивать ананас можно в помещении, если соблюдать все необходимые правила и обеспечить надлежащий уход.

Также мы писали о том, можно ли вырастить лайм в домашних условиях.

Вам также может быть интересно:

Про ресурс: Inna Ratush

На Youtube-канал Inna Ratush подписано более 12 тысяч человек. Автор делится советами по выращиванию экзотических растений в домашних условиях, а также рецептами приготовления вкусных и проверенных блюд.

"Мои основные увлечения - растения и кулинария", - говорит о себе Инна.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

18:30Украина
Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:23Украина
Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

17:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Последние новости

18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

Реклама
17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

Реклама
13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

Реклама
08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

06:10

Как выглядит гибридная война будущего?мнение

06:00

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

05:24

Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

04:30

Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

04:00

Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

02:45

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

02:11

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять