Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнями

Как ухаживать за манго в горшке - от полива до обрезки / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Дерево манго можно легко вырастить из косточки или купить саженец в магазине, и через некоторое время глаз будет радовать фантастическое растение с роскошной листвой. Впоследствии дереву необходим тщательный уход. Цветовод Инна Ратуш детально рассказала о выращивании и формировании кроны манго в домашних условиях.

Девушка выращивает дома привитый манго сорта Томми Аткинс. В течение месяца после покупки дерево проходило адаптацию, после чего на нём образовалось несколько боковых побегов.

"К началу весны манго достигло высоты чуть более метра, и я решила обрезать верхний побег с точкой роста, чтобы сформировать дерево в виде низкоштамбового растения с широкой, хорошо облиственной кроной. Место среза я обработала древесным углём. Манго отлично перенесло обрезку, и уже спустя 5 дней растение стало активно развиваться, наращивая листовую массу. Таким образом, обрезка позволяет сформировать растение с желаемой формой кроны, которая со временем становится только гуще", - рассказала Инна.

Как ухаживать за манго в горшке

Манго - светолюбивая культура, поэтому вазон с растением лучше поставить на солнечной стороне.

Зимой растению требуется досвечивание люминесцентной или фитолампой. Важно помнить, что манго очень плохо переносит сквозняки и резкие перепады температур.

Из-за стержневой корневой системы горшок должен быть узким и глубоким, с качественными дренажными отверстиями и слоем керамзита на дне. Для посадки лучше использовать универсальный субстрат для декоративно-лиственных растений — почва должна быть лёгкой и рыхлой.

С начала весны и до ранней осени манго подкармливают минеральными удобрениями с преобладанием азота, так как это основной элемент, необходимый растению. Подкормки вносятся два раза в месяц и только в период активной вегетации.

Поливают манго только после того, как хорошо подсохнет верхний слой грунта. Заливать растение нельзя — это ведёт к корневой гнили и ухудшению его состояния. Слишком влажная почва является идеальной средой для грибков, поэтому манго часто поражается грибковыми заболеваниями. Для борьбы с ними хорошо подходят фунгициды, такие как "Хорус", "Топаз", "Квадрис".

Также манго может поражаться различными вредителями. При первых признаках нужно применять инсектицид. Хороший биопрепарат - "Битоксибациллин". Он достаточно эффективен, не вызывает привыкания у насекомых-вредителей и безопасен как для человека, так и для растения.

Инна советует периодически осматривать листья манго, а также соблюдать общие правила ухода — тогда растение будет оставаться здоровым и красивым.

Про ресурс: Inna Ratush На Youtube-канал Inna Ratush подписано более 12 тысяч человек. Автор делится советами по выращиванию экзотических растений в домашних условиях, а также рецептами приготовления вкусных и проверенных блюд. "Мои основные увлечения - растения и кулинария", - говорит о себе Инна.

