Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек дома

Анна Ярославская
25 октября 2025, 14:00
Плодовое дерево отлично приживется на подоконнике.
Лайм
Лайм прекрасно растет в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какой уход необходим лайму в зимний период для успешного плодоношения
  • Какие удобрения рекомендуется использовать для подкормки лайма
  • Какие условия освещения и полива нужны лайму

Лайм - это полезное растение с красивым декоративным видом. Созревшие плоды лайма можно добавлять в напитки, а цедру использовать в приготовлении десертов. Цветовод Инна Ратуш рассказала на своем Youtube-канале, можно ли вырастить лайм в домашних условиях.

"У меня лайм цветет и плодоносит в течение всего года.То есть одновременно на нем можно увидеть цветы, завязь и созревающие плоды", - сказала девушка.

По ее словам, лайм, который ей удалось вырастить, был указан как рангпур или лимандарин, то есть гибрид мандарина и лимона.

При созревании плодов их кожура становится ярко-оранжевого цвета.

Инна не нормирует количество завязи на деревце -лишнюю лайм постепенно сбрасывает сам.

"Но для успешного плодоношения нужно периодически подкармливать растение, для того, чтобы у него было достаточно сил. Я подкармливаю лайм комплексными удобрениями. В летний период - азотосодержащие, а зимой - калийно-фосфорные. Я продолжаю подкармливать лайм один раз в месяц, так как растение находится в теплом помещении и продолжает вегетацию", - поделилась советами девушка.

Если у лайма холодная зимовка, то есть он находится в помещении с пониженной температурой, то подкормки растению не нужны.

Лайм - это светолюбивое растение, но в зимний период, когда световой день короткий, ему необходимо обеспечивать дополнительное искусственное освещение, используя фитолампу.

Также лайм не переносит тепла, исходящего от батареи центрального отопления. Поэтому по возможности нужно стараться как можно чаще опрыскивать листья а также накрывать батарею влажной тканью. Кроме того, можно разместить увлажнитель воздуха или поставить возле растения емкость с водой.

Лайм любит умеренный полив. Увлажнять грунт нужно только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет полностью. При этом нельзя допускать пересыхания грунта.

"В принципе лайм это не капризное растение, которое охотно цветет и плодоносит в домашних условиях круглый год, если конечно создавать для него подходящее условие", - добавила Инна.

Смотрите видео - Какие условия нужны для выращивания лайма дома:

Как вырастить лайм из косточек дома

Росток лайма можно получить двумя способами: вырастить из косточки покупного плода или использовать черенок с взрослого растения. Косточку можно высадить в горшок, а черенок укоренить в грунте, создав тепличные условия.

Первый способ. Купите зрелый лайм. Выньте косточку, промойте и замочите в воде на 6 часов.

На дно горшка насыпьте дренажный слой, сверху - почвосмесь. Косточку нужно посадить на глубину 1 см. Горшок следует накрыть пленкой и держать в хорошо освещенном месте при температуре +25.

Первые всходы можно заметить уже через 2-3 недели, после этого нужно снять пленку и умеренно поливать. Пересаживать лайм можно только через год.

Второй способ. Для того, чтобы выращивать лайм из черенка, ему должно быть не менее одного года. На черенках должно быть 4-5 почек. Под нижней почкой сделайте аккуратный надрез, он должен быть косым.

В емкость для выращивания сначала насыпают керамзит, после - грунт. Перед посадкой черенки нужно обработать стимулятором роста и уже после этого высадить в вазон.

Для того, чтобы лайм скорее укоренился, можно создать эффект парника. Уже в первые недели вы заметите первые корни. Однако, пересадку растения проводят не ранее чем через три месяца.

Сколько зреет лайм в домашних условиях

Лайм зацветает и приносит плоды только через 8 лет, поэтому нужно запастись терпением при выращивании цитрусовых дома.

Лайму в домашних условиях для созревания требуется от 6 до 9 месяцев после цветения. Сроки могут варьироваться в зависимости от сорта, условий освещения, питания и ухода.

