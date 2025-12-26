Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

Мария Шрайвер родила Железному Арни четверых детей.

Арнольд Шварценеггер сейчас - актер засветился с экс-женой Марией Шрайвер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В 2011 году Шварценеггер попал в скандал из-за своей неверности жене

14 лет спустя пара может без лишних драм находиться рядом

Актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в огромный скандал в 2011 году: после объявления им о завершении 25-летнего брака с Марией Шрайвер всплыла информация о том, что звезда имеет внебрачного сына. Более того - мальчик, которого назвали Джозефом, появился на свет всего на несколько дней позже, чем младший сын Шварценеггера и Шрайвер Кристофер. Таким образом выяснилось, что Мария была беременной в то же самое время, что и Милдред Пенья - любовница Арнольда и домработница Шварценеггеров.

Однако бурная личная жизнь Железного Арни и ее пикантные детали не стали причиной для раскола в семье. Даже после развода Шварценеггер и Шрайвер вместе активно участвуют в жизни общих детей, и посещают семейные события.

К примеру, бывшие супруги воссоединились на Дне рождения их первенца - дочери Кэтрин. Девушка в своем блоге в Instagram опубликовала фото с родителями - Мария и Арнольд со счастливыми улыбками позируют рядом с дочерью.

Арнольд Шварценеггер сейчас - актер засветился с экс-женой Марией Шрайвер / фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

О персоне: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

