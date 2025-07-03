"Мы ненавидели друг друга": Шварценеггер раскрыл тайну "войны" со Сталлоне

Арнольд Шварценеггер рассказал, что сподвигло их заключить перемирие.

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Арнольд Шварценеггер рассказал про вражду с Сильвестром Сталлоне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему враждовали Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне

Как актеры помирились

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, безусловно, являются легендами классического американского боевика. Их кинокарьеры начались приблизительно в одно время из-за чего Арни и Слай стали настоящими конкурентами - оба мускулистые, крепкие, с непроницаемым лицом и бешенной харизмой, они могли претендовать на одни и те же роли. Так началась многолетняя война между Шварценеггером и Сталлоне.

Сегодня, когда оба они уже давно состоялись и как актеры, и как личности, соревновательный дух в них поутих. Однако их противостояние все еще помнит весь Голливуд. Про него в недавнем шоу Энди Коэна на Sirius XM Radio Andy рассказал Шварценеггер.

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"Мы ненавидели друг друга. Мы словно нападали друг на друга, делали гадости и говорили гадости, всякую глупость", - цитируют Железного Арни Fox News. Он рассказал, что углы между ним и Слаем начали сглаживаться в девяностых - тогда они вместе с Брюсом Уиллисом и Деми Мур стали совладельцами сети ресторанов "Планета Голливуд".

"В следующий момент мне позвонил мой адвокат, который также был адвокатом Слая. Он сказал: "Арнольд, есть ли какое-нибудь местечко для Слая в "Планете Голливуд"?" - вспоминает Шварценеггер. Сталлоне уже тогда был известен своей деловой хваткой, и оказался ценным инвестором. "Я подумал, что на самом деле это хорошая идея, потому что это могло бы свести нас вместе. И я хотел этого. К тому моменту я уже перерос свое безумие", - поделился Шварценеггер. Так непримиримая вражда между актерами закончилась.

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер в фильме План побега / imdb.com

Впрочем, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне не отказали себе в удовольствии время от времени подколоть друг друга. К примеру, в фильме Слая "Неудержимые" (2010) у Железного Арни есть камэо, построенное на их противостоянии в реальной жизни. К тому же в сценарии также обыгрываются политические амбиции Шварценеггера.

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер в фильме Неудержимые / imdb.com

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О персоне: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

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