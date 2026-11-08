Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

Кратко:
- ISW назвал Алабугу и Энгельс-2 уязвимыми целями для ракет
- "Томагавк" поразил бы инфраструктуру в глубоком тылу РФ
- Украина просит Германию передать ракеты Taurus
Даже относительно небольшое количество западных дальнобойных ракет позволило бы Украине систематически поражать объекты, с которых страна-агрессор Россия наносит удары по украинским городам. Целями для ударов являются производство дронов в Алабуге и авиабаза стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, западная поддержка - системы ПВО, ракеты-перехватчики, ракеты большой дальности и стабильная спутниковая связь над Россией - остается критически важной, чтобы Украина могла существенно ослабить российские возможности нанесения ударов дронами и ракетами.
Отдельно в ISW подчеркнули значение американских крылатых ракет, которые Украина до сих пор не получила.
"Поставка американских ракет "Томагавк", например, позволила бы Украине поражать важную военную инфраструктуру, которую Россия защищает в своем тылу", - говорится в отчете.
Какие цели в России могли бы поразить "Таурус" и "Томагавк"
Аналитики считают, что даже ограниченный запас западных ракет открыл бы возможность для систематических ударов, а не единичных атак. Ключевыми целями они назвали два объекта, которые напрямую связаны с ударами по Украине.
"Даже относительно небольшое количество ракет, предоставленных Западом, могло бы позволить Украине начать систематически поражать объекты производства российских дронов в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан или авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области, где размещены стратегические бомбардировщики, которые российские войска используют для запуска крылатых ракет против Украины", - отметили в ISW.
В отчете также напомнили, что Украина уже наносит удары по глубокому тылу РФ собственными дальнобойными дронами и крылатыми ракетами. В то же время ресурсы противника значительны: по данным ГУР, на которые ссылается ISW, по состоянию на октябрь Россия располагала запасом до 700 баллистических ракет и производит около 65 ракет "Искандер-М" в месяц.
Почему Зеленский просит у Германии ракеты Taurus
Президент Владимир Зеленский 5 ноября в интервью ZDF призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, они нужны для нанесения ударов по площадкам, с которых РФ запускает ракеты по украинским городам, сообщила "Европейская правда".
"Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что речь идет исключительно о военных целях.
"Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика", - пояснил он.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус, по данным издания, не считает поставки Taurus необходимыми. Между тем, по словам Зеленского, во время атаки 7 ноября из 36 баллистических ракет удалось сбить лишь четыре - из-за острого дефицита ракет-перехватчиков для Patriot.
Чем Россия может наносить удары по Украине баллистическими и крылатыми ракетами зимой
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что для ударов по энергетике зимой оккупанты будут использовать весь доступный арсенал.
"Россияне делают ставку на все, что у них есть", - подчеркнул специалист.
Отдельно эксперт обратил внимание на возможности российской стратегической авиации, которая запускает крылатые ракеты по Украине.
"В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать шесть-восемь самолетов, примерно по четыре ракеты на каждом, и наносить удары крылатыми ракетами", - пояснил Криволап.
Он также напомнил о темпах производства российской баллистической ракетной техники.
"Кроме того, они производят около 60 ракет "Искандер-М" в месяц", - отметил эксперт.
Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии УНИАН обратил внимание, что дроны не всегда способны вовремя поразить пусковые установки.
"Но одной скорости беспилотника может оказаться недостаточно, чтобы успеть добраться до цели, пока "Искандер" готовится к удару", - отметил он.
Поэтому, по мнению Романенко, Украине нужно более быстрое оружие собственного производства.
"Именно для этого Украине нужна собственная баллистическая ракета", - подытожил эксперт.
Удары по Украине - новости
Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев и область баллистическими ракетами. Несколько ракет попали в Северный мост в столице, движение по нему перекрыли. По словам мэра Виталия Кличко, повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов.
Накануне атаки украинская разведка предупреждала о подготовке нового массированного удара. Президент Владимир Зеленский назвал цели врага - энергетику и мосты через Днепр. Он призвал союзников не медлить с поставками ракет для Patriot.
Украина тем временем продолжает наносить удары по российской нефтепереработке. Из-за этого Путин засекретил данные о последствиях ударов по России. По имеющимся оценкам, 15 из 38 основных НПЗ РФ остановлены, а убытки отрасли превышают 23,2 млрд долларов.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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