Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

Аналитики считают, что ракеты "Taurus" и "Tomahawk" позволили бы Украине наносить систематические удары по Алабуге и авиабазе "Энгельс-2".

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Фридрих Мерц, ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

ISW назвал Алабугу и Энгельс-2 уязвимыми целями для ракет

"Томагавк" поразил бы инфраструктуру в глубоком тылу РФ

Украина просит Германию передать ракеты Taurus

Даже относительно небольшое количество западных дальнобойных ракет позволило бы Украине систематически поражать объекты, с которых страна-агрессор Россия наносит удары по украинским городам. Целями для ударов являются производство дронов в Алабуге и авиабаза стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, западная поддержка - системы ПВО, ракеты-перехватчики, ракеты большой дальности и стабильная спутниковая связь над Россией - остается критически важной, чтобы Украина могла существенно ослабить российские возможности нанесения ударов дронами и ракетами.

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Отдельно в ISW подчеркнули значение американских крылатых ракет, которые Украина до сих пор не получила.

"Поставка американских ракет "Томагавк", например, позволила бы Украине поражать важную военную инфраструктуру, которую Россия защищает в своем тылу", - говорится в отчете.

Какие цели в России могли бы поразить "Таурус" и "Томагавк"

Аналитики считают, что даже ограниченный запас западных ракет открыл бы возможность для систематических ударов, а не единичных атак. Ключевыми целями они назвали два объекта, которые напрямую связаны с ударами по Украине.

"Даже относительно небольшое количество ракет, предоставленных Западом, могло бы позволить Украине начать систематически поражать объекты производства российских дронов в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан или авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области, где размещены стратегические бомбардировщики, которые российские войска используют для запуска крылатых ракет против Украины", - отметили в ISW.

В отчете также напомнили, что Украина уже наносит удары по глубокому тылу РФ собственными дальнобойными дронами и крылатыми ракетами. В то же время ресурсы противника значительны: по данным ГУР, на которые ссылается ISW, по состоянию на октябрь Россия располагала запасом до 700 баллистических ракет и производит около 65 ракет "Искандер-М" в месяц.

Почему Зеленский просит у Германии ракеты Taurus

Президент Владимир Зеленский 5 ноября в интервью ZDF призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, они нужны для нанесения ударов по площадкам, с которых РФ запускает ракеты по украинским городам, сообщила "Европейская правда".

"Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет исключительно о военных целях.

"Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика", - пояснил он.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус, по данным издания, не считает поставки Taurus необходимыми. Между тем, по словам Зеленского, во время атаки 7 ноября из 36 баллистических ракет удалось сбить лишь четыре - из-за острого дефицита ракет-перехватчиков для Patriot.

Сравнение ракет "Томагавк" и "Калибр" / Инфографика: Главред

Чем Россия может наносить удары по Украине баллистическими и крылатыми ракетами зимой

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что для ударов по энергетике зимой оккупанты будут использовать весь доступный арсенал.

"Россияне делают ставку на все, что у них есть", - подчеркнул специалист.

Отдельно эксперт обратил внимание на возможности российской стратегической авиации, которая запускает крылатые ракеты по Украине.

"В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать шесть-восемь самолетов, примерно по четыре ракеты на каждом, и наносить удары крылатыми ракетами", - пояснил Криволап.

Он также напомнил о темпах производства российской баллистической ракетной техники.

"Кроме того, они производят около 60 ракет "Искандер-М" в месяц", - отметил эксперт.

Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии УНИАН обратил внимание, что дроны не всегда способны вовремя поразить пусковые установки.

"Но одной скорости беспилотника может оказаться недостаточно, чтобы успеть добраться до цели, пока "Искандер" готовится к удару", - отметил он.

Поэтому, по мнению Романенко, Украине нужно более быстрое оружие собственного производства.

"Именно для этого Украине нужна собственная баллистическая ракета", - подытожил эксперт.

Удары по Украине - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев и область баллистическими ракетами. Несколько ракет попали в Северный мост в столице, движение по нему перекрыли. По словам мэра Виталия Кличко, повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов.

Накануне атаки украинская разведка предупреждала о подготовке нового массированного удара. Президент Владимир Зеленский назвал цели врага - энергетику и мосты через Днепр. Он призвал союзников не медлить с поставками ракет для Patriot.

Украина тем временем продолжает наносить удары по российской нефтепереработке. Из-за этого Путин засекретил данные о последствиях ударов по России. По имеющимся оценкам, 15 из 38 основных НПЗ РФ остановлены, а убытки отрасли превышают 23,2 млрд долларов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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