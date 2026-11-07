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Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Анна Ярославская
7 ноября 2026, 11:29
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Тяжелее всего ситуация вокруг Киева, а на восстановление оборудования понадобится время.
Энергетика, АЭС, генератор
Киевщина и еще четыре области частично без света: РФ ударила по сетям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Главное:

  • Россия ночью массированно атаковала энергообъекты Украины
  • Без света часть потребителей в пяти областях
  • Повреждены сети, передающие энергию с АЭС в центр страны
  • Ситуация может меняться несколько раз в час

В ночь на 7 ноября страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Без электроэнергии остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Среди поврежденного оборудования есть и сети, по которым электроэнергия с атомных электростанций поступает в столичный и центральный регионы, сообщает Министерство энергетики Украины.

Ведомство фиксирует многочисленные повреждения как магистральных, так и распределительных сетей. Несмотря на масштаб атаки, части потребителей энергетики уже вернули свет.

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Удар по энергосистеме вокруг Киева

Самые тяжелые последствия обстрела ощущают Киев и прилегающие территории. Из-за разрушений сразу на нескольких объектах ограничено и снабжение электроэнергией ряда соседних областей.

"Россия нанесла значительные повреждения многим энергообъектам в столичном регионе. Это существенно затруднило передачу электроэнергии в столицу и область", - говорится в сообщении Минэнерго.

Быстрого восстановления в министерстве не обещают.

"Чтобы восстановить такой объем поврежденного оборудования, нужно время", - подчеркивают в ведомстве.

Графики отключений и ремонты под тревогами

В большинстве регионов сегодня применяют почасовые отключения для бытовых потребителей, а для промышленности - графики ограничения мощности. Вероятность новых изменений в режиме энергоснабжения в течение суток остается высокой.

"Атаки не прекращаются, поэтому ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час. Следите за сообщениями операторов систем распределения в ваших регионах", - советуют в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно в усиленном режиме во всех пострадавших регионах, где это позволяет обстановка с безопасностью. В то же время темпы ремонтов сдерживают постоянные воздушные тревоги.

"Но как только звучит отбой - энергетики сразу возвращаются к восстановлению поврежденного оборудования", - заверяют в министерстве.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев 7 ноября

Как писал Главред, в ночь на 7 ноября в Киеве гремели взрывы на фоне российской атаки. Оккупанты били баллистикой по объектам инфраструктуры.

В Соломенском районе вспыхнули пожары. Зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.

Шесть человек пострадали в столице в результате атаки врага, в том числе 14-летний ребенок. Двоих раненых медики госпитализировали.

В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. Возникла чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы и, соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.

Поврежден Северный мост. Движение закрыто в обе стороны. Специалисты исследуют степень повреждений.

Под ударом була и Киевская область. Атакованы объекты энергетики, гражданская инфраструктура и жилые дома в пяти районах. В Броварском районе в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеской атаки накануне вечером.

Чернигов 7 ноября полностью остался без электроснабжения после ночной атаки российских ударных беспилотников. Из-за отсутствия электроснабжения движение общественного транспорта в городе в настоящее время приостановлено. Нет света у около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче,

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов ("Искандер-М", "Циркон", KN-23, С-400) и 172 ударных БПЛА и дроны-имитаторы. Главное направление удара пришлось на Киевщину.

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Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

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