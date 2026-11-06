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Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакам

Алексей Тесля
6 ноября 2026, 20:55
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Россия стремится ускорить создание типовых объектов, предназначенных для организации массовых атак.
оператор дрона, шахед
РФ построила новую базу для запуска дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Главное:

  • РФ в короткие сроки развернула крупный военный объект под Ростовом
  • Новая инфраструктура может быть рассчитана на применение БПЛА "Герань-5"

Страна-агрессор РФ в короткие сроки развернула крупный объект военного назначения на территории Ростовской области.

Еще недавно на этом месте находился практически нетронутый участок земли, а теперь формируется инфраструктура для запуска ударных беспилотников, пишет Business Insider.

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Изменения удалось проследить благодаря спутниковым фотографиям компаний Planet Labs и Vantor. На снимках от 8 августа территория возле военного аэродрома Миллерово выглядела практически пустой. Однако уже к 12 сентября там появились подъездные пути, а часть участка была подготовлена для размещения пускового оборудования и технических сооружений.

Следующие снимки, сделанные 12 октября, продемонстрировали дальнейшее расширение объекта: на территории уже находились складские ангары и дополнительные постройки. К 27 октября количество оборудованных площадок достигло как минимум восьми.

Аналитик Брейди Африка обращает внимание, что строительство еще не завершено. На объекте продолжаются работы по возведению складов и вспомогательных сооружений. При этом специальные катапультные направляющие для запуска беспилотников на тот момент еще отсутствовали.

По оценкам американских специалистов, новая инфраструктура может быть рассчитана на применение реактивных беспилотников "Герань-5". Благодаря более высокой скорости по сравнению с предыдущими версиями такие аппараты представляют дополнительные сложности для украинской противовоздушной обороны и беспилотников-перехватчиков.

После завершения строительства объект потенциально сможет обеспечить до 100 запусков беспилотников в течение суток.

На одну из характерных особенностей новой базы обратил внимание старший научный сотрудник Спенсер Фарагассо. По его словам, важным признаком назначения объекта являются две удлиненные пусковые направляющие, размещенные у края площадки.

  • Новая база БПЛА РФ
    Новая база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor
  • Новая база БПЛА РФ
    Новая база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor
  • Новая база БПЛА РФ
    Новая база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor
  • Новая база БПЛА РФ
    Новая база БПЛА РФ Planet Labs PBC, Vantor

Эксперты также указывают на более масштабную тенденцию: Россия стремится ускорить создание типовых объектов, предназначенных для организации массовых атак с использованием беспилотной авиации.

Особую тревогу аналитиков вызывает скорость строительства. Как отмечает Фарагассо, даже если одна из подобных площадок будет уничтожена в результате ракетного удара, восстановление соответствующей инфраструктуры или создание нового объекта на другом участке может занять относительно немного времени.

Таким образом, развитие сети специализированных площадок способно обеспечить российским военным дополнительные возможности для поддержания интенсивности беспилотных атак.

Реактивный
/ Инфографика: Главред

РФ разрабатывает новое оружие для атак по Украине - эксперт

Украине необходимо использовать ближайшие шесть месяцев для разработки доступных по стоимости ракет-перехватчиков, которые смогут противодействовать новому поколению российских малогабаритных крылатых ракет. Об этом рассказал внештатный советник президента по технологическим вопросам, специалист в сфере технологий Сергей Бескрестнов.

По оценке эксперта, Россия пытается заранее подготовить средства для преодоления украинской противовоздушной обороны. В частности, российская сторона учитывает появление у Украины реактивных беспилотников-перехватчиков, которые должны усилить защиту Киева, и уже работает над следующим типом вооружения.

"Флеш" пояснил, что речь идет о компактных и сравнительно недорогих крылатых ракетах, которые могут стать новым инструментом для нанесения ударов по украинской территории.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, министр обороны Евгений Хмара сообщил об испытаниях четырёх перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Хмара также отметил, что испытания четырёх перехватчиков прошли в полевых условиях.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о существенном увеличении применения реактивных беспилотников со стороны России. Он подчеркнул, что за последние четыре суток было запущено более 1500 БПЛА, около 800.

Ранее советник президента Украины Павел Палиса сообщил, что Вооруженным Силам Украины требуется время для адаптации техники и тактики к новым реактивным угрозам. Он также подчеркнул, что дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности.

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Об источнике: Business Insider

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

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