Маршрут одинаковый: почему реактивные "Шахеды" долетают до Киева и реально ли их сбить

"Шахеды" долетают до Киева через один и тот же коридор. Эксперты объяснили, почему ПВО сложно их сбивать и когда появятся украинские перехватчики.

https://glavred.info/analytics/marshrut-odinakovyy-pochemu-reaktivnye-shahedy-doletayut-do-kieva-i-realno-li-ih-sbit-10792895.html Ссылка скопирована

Реактивные "Шахеды" - почему ПВО Украины не успевает их своевременно сбивать / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

Какие реактивные дроны Россия использует против Украины

Сколько времени нужно Украине для наращивания средств противодействия

Страна-агрессор Россия существенно расширила применение реактивных ударных беспилотников, которые из-за высокой скорости и новых способов наведения создают дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону. Часть таких аппаратов движется со скоростью более 400 км/ч, использует онлайн-управление и может менять направление полёта уже вблизи цели.

Главред выяснил, почему реактивные "Шахеды" сложно сбивать.

видео дня

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

Павел Палиса / Фото: Офис президента

Какие реактивные дроны Россия использует против Украины

Отдельной проблемой становится разнообразие российских модификаций. Если ранние варианты ещё могли быть доступны для части украинских средств перехвата дронов, то последующие версии получили более высокие скоростные характеристики и дополнительные возможности наведения.

Представитель ГУР МО Украины, личность которого Радио Свобода не раскрывает из соображений безопасности, рассказал о нескольких модификациях реактивных ударных БПЛА - "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". По его словам, первая из них является аналогом иранского Shahed-238 и развивает скорость около 300 км/ч, тогда как последующие версии обладают более высокой скоростью.

""Герань-4" - у неё скорость уже несколько выше. Она может развивать скорость около 350 км/ч. Учитывая, что противник активно использует MESH-модемы для ручного управления этими средствами – так называемый БПЛА "Герань-4 сикер". То есть у них есть возможность непосредственного прицельного нанесения удара оператором", - рассказывает представитель ГУР МО Украины.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

По его словам, российские военные также меняют профиль полёта в зависимости от этапа атаки. На начальном участке аппарат может двигаться быстро и на определённой высоте, а ближе к объекту переходить на другой режим.

"Агрессор постоянно ищет способы, как эффективнее их применять - например, БПЛА пересекают границу на максимальных скоростях на определенных высотах, а к цели подходят наоборот, на предельно малых высотах", - говорится в материале.

Почему Россия увеличила использование реактивных дронов в пять раз

Рост количества скоростных аппаратов уже отразился в статистике Воздушных сил. За один месяц масштаб применения этого вооружения увеличился в несколько раз, а российское производство, по оценке украинской стороны, переходит на серийный уровень.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в июле российские войска использовали в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне. Он также обратил внимание на "Бандероли" - еще один класс скоростных ударных средств.

"За июль у нас было задействовано в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне. То есть это тот месяц, когда существенно усилилось использование этих БПЛА, а также "Бандеролей". "Бандероль" - так его по-разному называют - баражирующий боеприпас, ракета, дрон. Ну, параметры полёта близки уже к крылатой ракете, скажем так, примерно 600 км/ч летит это средство", - сообщил Игнат.

Какими видами вооружения Украина сбивает реактивные дроны

По словам спикера, Россия сознательно наращивает именно этот компонент ударов, поскольку быстрые цели сложнее поражать традиционными мобильными средствами. Для их уничтожения приходится задействовать зенитные комплексы малого радиуса действия, истребительную авиацию и ракеты "воздух-воздух".

"Это ювелирная работа, которую сегодня выполняют и "Миражи", и F-16, и даже самолеты МиГ-29. Безусловно, рискуя, но другого выхода нет, чтобы сбивать. И поэтому, если реактивный "шахед" летит очень быстро, если он летит очень высоко, то мы должны рассчитывать на этот способ сбивания, а именно с помощью нашей тактической авиации, пилотов-истребителей", - отметил Юрий Игнат.

F-16 / Инфографика: Главред

Какую долю атак уже составляют реактивные беспилотники

Показатели, приведенные Юрием Игнатом в комментарии DW, демонстрируют, что речь идет уже не об единичном использовании новых аппаратов. По его словам, реактивная составляющая в отдельных налетах может составлять значительную часть всего количества БПЛА.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что рост числа таких дронов наблюдался еще в начале 2026 года, однако особенно заметным он стал в июле. В некоторые ночи доля скоростных аппаратов достигала двух третей.

"Сейчас в обычных атаках применяется от трети до половины реактивных. Бывают ночи, когда две трети реактивных и треть обычных. Тенденция такова, что реактивных становится больше", - подчеркнул Игнат.

Это изменение влияет и на выбор средств поражения. По словам пресс-секретаря, обычные мобильные огневые группы и дрон-перехватчики имеют гораздо меньше возможностей против аппаратов, сочетающих высокую скорость с полетом на значительной высоте.

"Перехватчик разгоняется примерно до 300 километров в час, тогда как цель летит со скоростью 400 и более - догнать её физически невозможно. Мобильные огневые группы на такой скорости не попадут, а высота полёта около 5 км выводит аппараты за пределы досягаемости ПЗРК, предел которой составляет примерно 4,5 км", - говорит Игнат.

"Герань-5" / Инфографика: Главред

Поэтому для таких целей пока приходится применять более дорогостоящие системы.

"Поэтому сбивать приходится пока что дорогостоящими средствами - зенитными ракетами малого и среднего радиуса действия или авиацией", - добавил он.

Отдельным вариантом остаются зенитные самоходные установки Gepard, однако их возможности ограничивает небольшая зона прикрытия. По оценке Игната, такая система способна работать на расстоянии около пяти километров и на высоте примерно 4,5 км.

"Что такое пять километров на карте Украины? Это капелька. Сколько нужно таких систем? Поэтому наша ПВО имеет объектное прикрытие, то есть прикрывает объекты, направления, города", - пояснил представитель Военно-воздушных сил.

Четыре перехватчика для реактивных "Шахедов" уже прошли испытания

Пока российская сторона наращивает парк скоростных БПЛА, украинские разработчики пытаются сократить разрыв между скоростью цели и возможностями средств перехвата. Одной из ключевых задач становится не просто создание прототипа, а доведение его до серийного производства.

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что украинская сторона уже провела полевые испытания четырёх потенциальных перехватчиков. Теперь главный этап - техническая доработка и масштабирование.

"Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды". По ним уже проведены полевые испытания", - рассказал министр.

По словам Хмары, после подтверждения необходимых характеристик производство должно перейти на значительно большие объемы. Речь идет не о десятках или сотнях экспериментальных аппаратов, а о тысячных партиях.

"Задача - максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", - отметил Хмара.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Почему реактивные "Шахеды" могут лететь в Киев вдоль границы с Беларусью

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов обращает внимание ещё на одну особенность российской тактики. По его наблюдениям, сотни реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Киева, могут долго удерживаться вблизи границы с Беларусью, вместо того чтобы следовать в столицу по кратчайшему маршруту.

"Я остановился на том, что LTE-модемы на "Шахедах" при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси", - отметил Сергей "Флеш".

В то же время эксперт отверг предположение, что основным механизмом является прямое управление через белорусские MESH-узлы. Он считает такую версию менее вероятной из-за дальности действия соответствующего оборудования.

"Он добавил, что версия о прямом управлении через белорусские MESH-узлы маловероятна, ведь "узлы связи работают гораздо дальше, чем до границы"", - говорится в его пояснении.

Реактивные дроны РФ атакуют Киев по одному маршруту (facebook.com/Serhii.Flash) / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Сколько реактивных "Шахедов" Россия уже производит и запускает

Бескрестнов также приводит оценку масштабов производства и применения реактивных "Шахедов". По его словам, Россия не накапливает такие аппараты годами, а значительную часть продукции использует практически сразу после выхода с завода.

По его данным, в июле речь шла примерно о 1500 реактивных "Шахедов", тогда как в августе этот показатель превысил 2500.

"Реактивные "Шахеды" запускаются над Украиной практически прямо с завода", - отметил советник президента.

На этом фоне российская сторона продолжает совершенствовать сами аппараты. Речь идет не только об увеличении скорости, но и о возможности получать изображения и корректировать поведение беспилотника во время полёта.

Как онлайн-управление позволяет российским операторам захватывать цели

Еще более сложной ситуацию делает появление реактивных дронов, которые могут действовать не только по заранее заданным координатам. С помощью каналов связи российские операторы получают возможность оценивать обстановку и определять объект для удара уже во время приближения.

Сергей Бескрестнов в эфире Radio NV пояснил, что такие аппараты по логике работы фактически приближаются к крупным FPV-системам. Российский оператор может видеть видеопоток, выбирать объект и передавать команду на его захват.

"Оператор в России имеет возможность видеть картинку и может в режиме онлайн захватывать цель и наносить удар. Мы пытаемся противодействовать этому средствами РЭБ. В ответ на это россияне более 50% всех "Шахедов" начинают производить в формате реактивного "Сайкера", - сказал "Флеш".

По словам эксперта, выбор объекта может происходить на расстоянии нескольких километров. После фиксации цели аппарат способен продолжать движение даже при потере отдельных каналов связи.

"Он видит локомотив, торговый центр, корабль, наводится и захватывает цель. И дальше этот "Шахед" движется автоматически, неважно, есть ли там сигнал, управление, GPS и т. д.", - пояснил "Флеш".

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Бескрестнов также отметил, что противостояние между средствами РЭБ и бортовыми системами дронов продолжается постоянно. Украинская сторона усиливает возможности радиоэлектронной борьбы, а Россия отвечает совершенствованием оптики.

"У такой борьбы есть предел. При плохих погодных условиях становится сложнее видеть на расстоянии 4–5 километров. Но сейчас лето, и россияне пользуются погодой, чтобы атаковать нас реактивными "Шахедами", - отметил "Флеш".

Почему дроны-перехватчики не успевают за реактивными "Шахедами"

Соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков считает, что сама логика работы навигации реактивного "Шахеда" не так сильно отличается от обычной версии, как может показаться. В частности, речь идет об инерциальной навигационной системе и CRPA-антенне.

В комментарии РБК-Украина он пояснил, что основная сложность возникает именно во время физического перехвата, поскольку скоростные характеристики цели уже выходят за пределы возможностей многих имеющихся перехватчиков.

"Вопрос перехвата цели - не догонять ее, а перехватывать по траектории - будет становиться все более актуальным по мере увеличения скорости "Шахедов", - пояснил Тимофей Юрков.

По словам эксперта, попытка просто догнать такой аппарат обречена на низкую эффективность. Перехватчик должен заранее оказаться на пути цели, что повышает требования к обнаружению, расчету маршрута и работе оператора.

Юрков также обратил внимание на технические ограничения самих перехватчиков. После достижения определенной скорости нагрузка возрастает, а батареи и отдельные компоненты могут не выдерживать длительной работы в таком режиме.

В то же время радиоэлектронное подавление остается одним из наиболее перспективных способов борьбы с массированными атаками. По оценке соучредителя Contra-Drone, в случае большого количества одновременных целей РЭБ может лишить значительную часть аппаратов возможности добраться до заданной точки.

Можно ли применять РЭБ против "Бандероли"

Проблема скоростных целей касается не только семейства "Шахедов". В российских атаках также используются "Бандероли", которые имеют другую конфигурацию, но тоже предъявляют дополнительные требования к системам противовоздушной обороны.

Соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков отметил, что с точки зрения противодействия средствами РЭБ этот тип вооружения не создает принципиально иной задачи. Отличие заключается прежде всего в летных характеристиках.

"„Бандероль" в плане противодействия РЭБ принципиально не отличается от обычного „Шахеда". Это реактивный дрон-ракета, который, однако, не обладает такой скоростью, как реактивный "Шахед", поэтому так же подвержен подавлению", - указал он.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Сколько времени потребуется Украине для масштабирования средств противодействия

Параллельно с испытаниями перехватчиков остается вопрос сроков. Даже готовый прототип не означает автоматического появления большого количества систем на боевых позициях, ведь производство требует отдельного этапа развертывания.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик заявил, что отдельные технологические решения в Украине уже существуют. Однако переход от испытаний к массовому использованию, по его оценке, может занять несколько месяцев.

"Что касается реактивных дронов, то здесь прогнозируется увеличение их количества. Сначала были единицы, затем 10–20 %, и, по-видимому, их масштабы будут наращиваться", - отметил Боровик в эфире "Эспрессо".

Эксперт назвал одним из перспективных направлений перехватчики на реактивной тяге со скоростью около 350 км/ч. Дополнительным преимуществом таких систем может стать донаведение с использованием искусственного интеллекта.

По словам Боровика, параллельно рассматриваются варианты модернизации относительно дешёвых ракет путем установки головок самонаведения. Это могло бы позволить точнее поражать скоростные воздушные цели.

"Я думаю, что сроки реализации - от 3 до 6 месяцев, если уже есть решение, которое хорошо протестировано. Я говорю об интерцепторах с реактивной тягой и искусственным интеллектом. Если говорить о головках самонаведения, по моим оценкам, это где-то полгода, полгода плюс", - пояснил он.

По приведённым Боровиком данным, российское производство также растёт. По состоянию на август РФ, по данным ГУР, могла производить около 3 тысяч реактивных "Герань-4/5" ежемесячно против примерно 2,8 тысяч "Герань-2".

"Они наращивают производство реактивных дронов, видя, что у нас пока нет масштабируемого решения против этих дронов", – подытожил эксперт.

Почему "Герань-5" и "Бандероль" могут потребовать ракетного подхода к ПВО

Главный редактор Defense Express Олег Катков предлагает смотреть на проблему еще шире. По его мнению, само название "реактивный дрон" может создавать ложное представление о классе оружия, с которым имеет дело Украина.

Он считает, что характеристики "Герань-5" и "Бандероль" определяют и способ их перехвата. Он подчеркивает наличие крыльев, турбореактивного двигателя и боевой части, а также соответствующие параметры полёта.

"Если что-то выглядит как утка и крякает как утка, то это утка. Не нужно придумывать новые понятия ради нового названия. "Герань-5" - это крылатая ракета, "Бандероль" - это крылатая ракета. Стоит только назвать вещи своими именами, как ответ становится очевидным - сбивать их нужно тем же, чем сбивают крылатые ракеты", - сказал Катков в комментарии DW.

В то же время Катков обращает внимание на экономику перехвата. Использование дорогих зенитных ракет против относительно дешёвых воздушных целей создаёт проблему затрат, особенно если Россия продолжит увеличивать количество запусков.

"Тратить дорогие зенитные ракеты на сравнительно дешевые цели - это проигрышная стратегия. Нужны средства, которые будут сбивать крылатые ракеты дешево, и, скорее всего, ими станут реактивные перехватчики, которые, по сути, уже будут зенитными ракетами", - подытожил он.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Военно-воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Военно-воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред