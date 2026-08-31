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Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

Анна Косик
31 августа 2026, 12:14
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В КГГА объяснили, к чему нужно быть готовыми школьникам и их родителям.
Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ
Как киевские школьники будут учиться в условиях постоянных атак РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Мондриевский:

  • Киевские школы начнут учебный год в смешанном формате
  • Обучение в школах будут менять в зависимости от ситуации с безопасностью

Киевские школы начнут первую неделю учебного года в очно-дистанционном формате, при этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять модель обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, в городе уже проработаны различные варианты организации учебного процесса - от занятий в укрытиях до полного перехода на дистанционное обучение.

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Причина такой гибкости - непредсказуемость графика занятий, который всё чаще диктует не расписание, а ситуация в небе над столицей.

"В этом году учебный год начинается в очень непростых условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. Например, 28 августа в Киеве воздушные тревоги длились в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытия, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс придется организовать иначе", - подчеркнул чиновник.

Какие сценарии обучения рассматривают чиновники

Перечень проработанных вариантов достаточно широк: проведение занятий в укрытиях для младших школьников, смешанное или дистанционное обучение. В столице не исключают и возвращения к работе во вторую смену.

Универсального решения для всех столичных учебных заведений не будет - каждая школа будет ориентироваться на собственную материальную базу и состояние укрытия.

"Совместно с руководителями учебных заведений мы разрабатываем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами. Решения могут быть временными и меняться в зависимости от дроново-ракетной угрозы, однако в первую очередь - в интересах безопасности детей и работников", - отметил Мондриевский.

В Департаменте образования и науки КГГА уточнили, что право выбора получат и семьи - правда, только в пределах моделей, которые предложит конкретное учебное заведение и его педагогический коллектив. Один из таких вариантов уже описала директор департамента Елена Фиданян.

"Например, одна из моделей, которую сейчас рассматриваем – организация в укрытии очного обучения для учащихся начальной школы и отдельного пространства, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн. Впрочем, это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации безопасности", – пояснила она.

Что должны сделать родители

Ракетная и дроновая опасность – не единственный риск, к которому готовятся столичные школы. Каждое заведение уже несколько лет имеет индивидуальный алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, утвержденный педагогическим советом, и распространяется он также на сообщения о заминировании. В прошлом сентября такие сообщения поступали в киевские школы фактически каждый день.

"Мы просим родителей накануне 1 сентября вместе с детьми проговорить простые, впрочем, важные вещи – как они будут действовать в случае тревоги, где будут находиться в укрытии, что делать, если опасность застала их дорогой в школу. В нынешних условиях это та же часть подготовки к учебному году, как собрать портфель или подготовить школьную форму. И самое главное – если возникают вопросы или нестандартные ситуации, родителям следует прежде всего обращаться к педагогам и администрации заведения", – подчеркнула Фиданян.

Последние новости столицы и Киевской области

Напомним, Главред писал, что утром 31 августа российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, ранения получили четверо человек.

Ранее, вечером 30 августа, в Погребах недалеко от Киева прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар. Местные жители сообщали о масштабном возгорании и столбе густого дыма.

Накануне, в ночь на 30 августа, страна-агрессор Россия атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, в четырех районах столицы зафиксированы повреждения.

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О персоне: Валентин Мондриевский

Валентин Мондриевский - украинский политик, государственный деятель, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и депутат Киевского городского совета.

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