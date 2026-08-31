На осень хватит 4 пары обуви: стилист раскрыла фаворитов сезона

Юлия Вбрана назвала четыре универсальные пары обуви, которые помогут удовлетворить основные потребности осеннего гардероба.

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Осенняя обувь 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, netolkonogi; скриншот из видео

Вы узнаете:

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Осенний гардероб не обязательно должен состоять из большого количества обуви. Вместо десятка разных моделей можно сформировать компактную капсулу из четырёх пар, которые будут соответствовать различным погодным условиям и стилю жизни. Главред расскажет, как грамотно выбирать обувь для стильных осенних образов.

Обувь на раннюю осень: балетки, слингбэки и мюли

Для первых прохладных дней понадобится легкая обувь, которую можно носить до наступления холодов, считает стилистка Юлия Вбрана. Универсальными вариантами станут балетки, слингбэки или мюли.

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"Первая пара - это легкая обувь на раннюю осень: балетки, слингбэки, мюли. Я бы здесь не гналась за трендами, а выбирала то, что действительно подходит к твоему гардеробу и образу жизни", - посоветовала Юлия Вбрана.

При выборе первой пары стоит прежде всего оценить свой гардероб. Если обувь легко сочетается с большинством вещей, её можно носить на протяжении всего переходного сезона.

Легкая осенняя обувь / скриншот из видео

Лоферы или низкие кроссовки на осень 2026

Второй универсальной парой могут стать лоферы или аккуратные низкие кроссовки. Выбор между ними зависит прежде всего от образа жизни и количества пеших прогулок.

"Вторая пара - это лоферы или низкие кроссовки. Лоферы - это уже классика, которая с нами уже много лет и будет оставаться актуальной и в дальнейшем. А вот если ты много ходишь и у тебя активный образ жизни, то я бы выбрала аккуратные низкие кроссовки", - отметила стилистка.

Лоферы хорошо вписываются в офисные и повседневные наряды, тогда как кроссовки станут более практичным решением для активного ритма жизни.

Осенние лоферы 2026 / скриншот из видео

Остроносые ботинки для стильного осеннего образа

Третья пара - ботинки с заостренным носком. Такая форма обуви может визуально удлинить силуэт и придать даже простому наряду более завершённый вид.

"Третья пара - это ботинки с заостренным или удлиненным носком. Они будут очень удачно удлинять силуэт. Мне лично очень нравятся модели с небольшим каблуком и интересной фактурной кожей", - рассказала Юлия Вбрана.

При этом остроносые ботинки остаются достаточно универсальными для повседневного гардероба. Таким образом, даже простой образ будет выглядеть интереснее и дороже.

Остроносые ботинки на осень / скриншот из видео

Высокие сапоги - мастхэв для любительниц мини

Четвертой парой стилистка называет высокие сапоги. Особенно уместны они будут для тех, кто любит короткие юбки и платья. Они также хорошо дополнят платья и бермуды, помогая сбалансировать открытость образа.

"Если вы любите юбки, платья, бермуды, то именно высокие сапоги отлично дополнят этот образ и сделают его ещё более гармоничным", - пояснила стилистка.

Высокие сапоги на осень 2026 / скриншот из видео

Обувь на осень 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Юлия Вбрана Юлия Вбрана (Yulia Vbrana) - персональный стилист, работающая в Мадриде и Киеве. Она специализируется на анализе гардероба, проведении аудитов и создании функциональных, продуманных капсул для занятых женщин, помогая формировать собственный стиль и решая проблему "нечего надеть".

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