Без них не выходить: дизайнер рассказал, какую обувь носить этой осенью

Андре Тан показал модели обуви, которые будут в треде этой осенью 2026 года.

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Андре Тан назвал трендовые модели обуви / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Какая обувь будет в моде осенью 2026 года

С чем ее комбинировать

Осенью 2026 года обувь становиться главным героем вашего стильного ансамбля.

Об этом рассказывает украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram.

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"В этой части разбираем главные тренды обуви этой осенью и на какие модели стоит обратить внимание перед новым сезоном!" - рассказывает он.

Оксфорды

Классические черные "оксфорды" возвращаются. Но лучше всего носить их "не правильно", а на контрасте с женственными платьями, юбками или расслабленными брюками-палаццо.

Андре Тан назвал главные модели обуви на осень 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

T BAR Shoes

Тот самый характерный ремешок их 1920-х. "Эта эстетика очень заметно возвращается в сезон осень-зима 2026-2027", - говорит дизайнер.

Андре Тан назвал главные модели обуви на осень 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Двухцветная обувь

Обувь, которую когда-то полюбила Коко Шанель. Контрастный носочек, пятка другого цвета или два оттенка в одной паре. Простой прием, который делает даже простой образ дороже.

Андре Тан назвал главные модели обуви на осень 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Ультра высокие сапоги

Чем выше, тем сексуальнее. Их нужно носить с длинными платьями, миди, трикотажем или объемным верхом.

Андре Тан назвал главные модели обуви на осень 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Вау-обувь

Вау-обувь с вау-декором будет актуальна в этом сезоне. Бусинки, цветы, перья. Обувь этой осенью имеет право быть практически арт-объектом. "Нужно помнить, что чем громче обувь, тем спокойнее верх", - добавляет он.

Андре Тан назвал главные модели обуви на осень 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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