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Пол блестит и дольше остается чистым: что итальянки добавляют в воду

Юрий Берендий
27 августа 2026, 21:37обновлено 27 августа, 22:27
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Небольшое количество глицерина в воде может придать поверхности равномерный блеск, но важно соблюдать пропорции и учитывать тип покрытия.
Пол блестит и дольше остается чистым: что итальянки добавляют в воду
Мытье пола с глицерином - как избежать липкости и разводов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что добавить в воду для мытья пола, чтобы он блестел
  • Как использовать глицерин для мытья пола
  • Как вымыть ламинат без разводов и липкости

Итальянки часто используют глицерин, чтобы придать полу более равномерный блеск и помочь ему дольше сохранять опрятный вид, если применять это средство в правильной пропорции. Как говорится в материале издания Wprost, эксперты советуют не смешивать этот компонент с грязной водой и применять его исключительно во время финальной уборки поверхности.

Главред выяснил, что нужно добавить в воду для мытья пола, чтобы он сиял.

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Как правильно добавить глицерин в воду для мытья пола

Главное условие этого способа - строго соблюдать дозировку и не увеличивать количество средства в надежде получить более сильный эффект. Для домашней уборки достаточно минимальной концентрации, а саму поверхность перед этим нужно тщательно очистить обычным способом.

"На примерно 5 литров тёплой воды я добавляю одну ровную чайную ложку глицерина, тщательно перемешиваю и протираю предварительно вымытый пол. Я не добавляю глицерин "на глаз". Если его будет слишком много, вместо едва заметного эффекта можно получить липкий или скользкий слой", - отмечают эксперты Wprost.

Перед завершающим этапом пол рекомендуется пропылесосить, вымыть специальным средством, подобранным для конкретного материала, а уже потом использовать чистую воду с добавлением глицерина. При этом швабру следует хорошо отжимать, чтобы на покрытии не оставалось излишней влаги.

Почему глицерин способен придать полу блеск

Полученный эффект связан не с химической или механической полировкой, а с физическими свойствами самого вещества. После испарения воды на поверхности остается очень тонкая пленка, которая изменяет светоотражение материала.

"Глицерин, или глицерол, - это бесцветный, вязкий спирт с гигроскопическими свойствами. После испарения воды может остаться очень небольшое её количество в виде тонкой плёнки, которая изменит свойства поверхности. Благодаря этому пол может выглядеть более гладким и равномерно блестящим", - отмечают специалисты.

В то же время конечный результат напрямую зависит от умеренности. Слишком щедрая порция глицерина способна дать совершенно противоположный эффект и создать липкое покрытие, к которому грязь будет прилипать ещё быстрее.

Почему не стоит добавлять слишком много моющего средства

Свежий вид пола после уборки часто портит не недостаток бытовой химии, а её избыток. Особенно явно это заметно на ламинированных поверхностях, где после высыхания нередко появляются мутные следы, разводы и неприятное ощущение липкости под ногами.

"Мы хотим большего блеска, поэтому наливаем в ведро больше моющего средства. После высыхания оказывается, что на полу остались разводы, он немного липкий и быстро теряет свежий вид", - отмечают эксперты.

Специалисты советуют строго следовать инструкции по применению бытовой химии, максимально отжимать швабру и оставлять раствор с глицерином именно для последней, финишной уборки.

Можно ли мыть ламинат водой с глицерином

При уходе за ламинированными панелями нужно быть особенно осторожными из-за высокой чувствительности стыков и швов к скоплению влаги. Сам по себе этот домашний метод не отменяет базовых правил ухода, рекомендованных производителями напольного покрытия.

"Излишек воды может попасть в швы, а длительная влажность точно не способствует продлению срока их эксплуатации", - предупреждают специалисты.

Перед применением любого нового способа на ламинате, виниле или защищённой древесине обязательно следует ознакомиться с официальными рекомендациями производителя конкретного материала.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

На каких типах пола не стоит использовать глицерин

Универсального способа ухода для абсолютно всех покрытий не существует. Безопаснее всего сначала проверить этот метод на небольшом незаметном участке гладкой плитки или керамогранита.

"На промасленной древесине, вощеных полах, незащищенной древесине и пористом природном камне я не экспериментирую. Покрытие может требовать совершенно другого ухода. Если после высыхания пол стал скользким, значит, глицерина было слишком много", - отмечают эксперты Wprost.

Если пол всё же оказался скользким, поверхность не рекомендуется полировать. Её лучше ещё раз тщательно протереть чистой тёплой водой без каких-либо добавок, чтобы удалить излишки вещества.

Смотрите видео о том, что добавлять в воду для мытья пола:

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты описали бытовой метод создания тонкой пленки на стекле с помощью картофеля как пример домашнего лайфхака. Они объяснили роль крахмала в образовании пленки и подробно рассмотрели возможность получения защитного слоя при протирании зеркал картошкой.

Блогер Марк Любчик показал способ размягчения загрязнений в духовке с помощью пара. Он продемонстрировал использование пара в качестве предварительного этапа очистки. Для этого в кастрюлю наливают воду, ставят её в духовку и нагревают до испарения большей части жидкости, после чего загрязнения становятся мягче.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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