Зачем тереть зеркала автомобиля сырым картофелем: как работает этот хитрый трюк

Чем натирать автомобильные стекла перед непогодой: сторонники домашних методов используют сырой картофель и объясняют эффект свойствами крахмала

https://glavred.info/auto/navishcho-terti-dzerkala-avto-siroyu-kartopleyu-yak-pracyuye-hitriy-tryuk-10791605.html Ссылка скопирована

Зачем тереть зеркала автомобиля картошкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем натирать стекла картошкой

Как работает крахмальный слой

Как правильно провести обработку

Подготовка автомобиля к дождливой погоде и осеннему сезону обычно предполагает использование специальных средств для ухода за стеклом. Однако среди автомобилистов можно встретить и необычный домашний лайфхак - использование обычного сырого картофеля. Главред расскажет об этом подробнее.

Этот способ связывают со свойствами крахмала, содержащегося в картофеле. Как сообщает издание El Cronista, сторонники такого метода натирают срезом сырого картофеля автомобильные стекла и зеркала, чтобы создать на поверхности тонкий слой крахмала.

видео дня

Почему картофель используют для обработки стекол

Главную роль в этом методе играет крахмал. Когда срез сырого картофеля соприкасается со стеклом, на его поверхности остается небольшое количество картофельного сока и крахмала. После высыхания они могут образовывать тонкую пленку.

Сторонники этого лайфхака считают, что такая пленка может несколько изменять поведение воды на поверхности стекла и помогать уменьшить запотевание. В то же время эффект зависит от чистоты стекла, количества нанесенного сока и погодных условий, поэтому не стоит воспринимать картофель как полноценную замену автомобильным водоотталкивающим или антизапотевающим средствам.

Основные свойства, ради которых используют этот метод:

Отталкивание влаги: крахмальная пленка может определенным образом влиять на то, как вода распределяется по поверхности стекла.

крахмальная пленка может определенным образом влиять на то, как вода распределяется по поверхности стекла. Возможный антизапотевающий эффект: тонкий слой крахмала иногда используют в качестве домашней альтернативы специальным средствам против запотевания.

тонкий слой крахмала иногда используют в качестве домашней альтернативы специальным средствам против запотевания. Дополнительная очистка: картофельный сок может помочь удалить легкие поверхностные загрязнения, однако для качественной очистки стекла лучше использовать предназначенное для этого средство.

Видео о том, как отрегулировать зеркала в автомобиле, можно посмотреть здесь:

Как обработать зеркала и стекла картофелем

Если вы решили опробовать этот бытовой метод, поверхность сначала нужно тщательно очистить от пыли и жира. Затем можно выполнить несколько простых шагов:

Подготовьте картофель: вымойте сырой картофель и разрежьте его пополам.

вымойте сырой картофель и разрежьте его пополам. Обработайте поверхность: срезанной стороной осторожно натрите чистое зеркало или стекло, равномерно распределяя картофельный сок.

срезанной стороной осторожно натрите чистое зеркало или стекло, равномерно распределяя картофельный сок. Дайте поверхности высохнуть: оставьте тонкий слой на несколько минут.

оставьте тонкий слой на несколько минут. Удалите остатки: после высыхания тщательно протрите стекло чистой салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось пленки и разводов.

Как убрать желтизну с автомобильных фар / Инфографика: Главред

Перед поездкой обязательно убедитесь, что стекло остаётся абсолютно прозрачным. Если после обработки образовались разводы или заметна плёнка, её нужно полностью смыть. На лобовом стекле любой домашний эксперимент не должен ухудшать обзор водителя.

Для длительного и предсказуемого действия во время дождя лучше использовать специальные средства для автомобильного стекла, предназначенные для соответствующей поверхности.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред