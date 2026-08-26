Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

Чтобы отпугнуть нежелательных насекомых, не обязательно сразу прибегать к химическим средствам.

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Как отпугнуть насекомых от дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как избавиться от мух в доме без химии

Какой запах не любят пауки

Какая специя поможет отпугнуть мух и пауков

Насекомые в доме - неприятность, с которой сталкивается почти каждый. В теплое время года особенно досаждают мухи, пауки и другие мелкие вредители. Однако есть простой и естественный способ сделать дом менее привлекательным для них - использовать специи, запах которых они не переносят.

Главред расскажет, как отпугнуть насекомых от дома без использования химических препаратов.

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Как избавиться от насекомых в доме

Специалисты советуют обратить внимание на гвоздику. Как пишет Express, эта пряность обладает насыщенным ароматом, который отпугивает насекомых. В составе специи содержится вещество эвгенол - именно оно создает запах, раздражающий мух и заставляющий их держаться подальше. Пауки воспринимают запахи и вкусы с помощью специальных органов чувств и мелких щетинок на лапках. Когда они сталкиваются с резким ароматом гвоздики, их рецепторы перегружаются, и они избегают таких мест.

Как избавиться от мух / Инфографика: Главред

Это средство действует не только против мух и пауков. Запах гвоздики также неприятен для муравьев, комаров и моли, поэтому специя может стать универсальным природным барьером.

Как применять гвоздику дома

Самый простой способ - разместить целые или молотые гвоздики на подоконниках или возле дверей. Это создает ароматический барьер, который насекомые стараются обойти.

Еще один вариант - приготовить спрей. Для этого понадобится бутылка с распылителем, стакан воды, 10–15 капель эфирного масла гвоздики и несколько капель средства для мытья посуды, чтобы масло смешалось с водой. Перед использованием раствор следует хорошо встряхнуть, а затем распылить его вдоль подоконников, дверных рам, плинтусов и в тёмных углах, где могут появляться пауки. В сезон насекомых спрей стоит обновлять еженедельно.

Пауки в доме / Инфографика: Главред

Лимон с гвоздикой - двойной эффект

Для борьбы с мухами часто применяют ещё один простой приём: в свежесрезанный лимон или яблоко втыкают 15–20 зубчиков гвоздики и оставляют их на подоконнике или кухонном столе. Сочетание цитрусового аромата и пряной специи создает запах, который мухи не выносят. Такой метод особенно удобен для кухни, ведь он не только эффективен, но и придает помещению приятный аромат.

Смотрите видео о том, как избавиться от мух в доме без химии:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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