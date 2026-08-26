Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

Читайте в материале:
- Как избавиться от мух в доме без химии
- Какой запах не любят пауки
- Какая специя поможет отпугнуть мух и пауков
Насекомые в доме - неприятность, с которой сталкивается почти каждый. В теплое время года особенно досаждают мухи, пауки и другие мелкие вредители. Однако есть простой и естественный способ сделать дом менее привлекательным для них - использовать специи, запах которых они не переносят.
Главред расскажет, как отпугнуть насекомых от дома без использования химических препаратов.
Как избавиться от насекомых в доме
Специалисты советуют обратить внимание на гвоздику. Как пишет Express, эта пряность обладает насыщенным ароматом, который отпугивает насекомых. В составе специи содержится вещество эвгенол - именно оно создает запах, раздражающий мух и заставляющий их держаться подальше. Пауки воспринимают запахи и вкусы с помощью специальных органов чувств и мелких щетинок на лапках. Когда они сталкиваются с резким ароматом гвоздики, их рецепторы перегружаются, и они избегают таких мест.
Это средство действует не только против мух и пауков. Запах гвоздики также неприятен для муравьев, комаров и моли, поэтому специя может стать универсальным природным барьером.
Как применять гвоздику дома
Самый простой способ - разместить целые или молотые гвоздики на подоконниках или возле дверей. Это создает ароматический барьер, который насекомые стараются обойти.
Еще один вариант - приготовить спрей. Для этого понадобится бутылка с распылителем, стакан воды, 10–15 капель эфирного масла гвоздики и несколько капель средства для мытья посуды, чтобы масло смешалось с водой. Перед использованием раствор следует хорошо встряхнуть, а затем распылить его вдоль подоконников, дверных рам, плинтусов и в тёмных углах, где могут появляться пауки. В сезон насекомых спрей стоит обновлять еженедельно.
Лимон с гвоздикой - двойной эффект
Для борьбы с мухами часто применяют ещё один простой приём: в свежесрезанный лимон или яблоко втыкают 15–20 зубчиков гвоздики и оставляют их на подоконнике или кухонном столе. Сочетание цитрусового аромата и пряной специи создает запах, который мухи не выносят. Такой метод особенно удобен для кухни, ведь он не только эффективен, но и придает помещению приятный аромат.
Смотрите видео о том, как избавиться от мух в доме без химии:
@dianagologovets Ингредиенты, которые есть у каждого дома и помогут вам защититься от комаров, жуков, насекомых…? Корица содержит эвгенол, который обычно встречается в репеллентах. Вот три способа использования корицы этим летом: СПРЕЙ? ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 чайные ложки корицы, 4 стакана тёплой воды, 1 чайная ложка спирта, 1 чайная ложка средства для мытья посуды. ИНСТРУКЦИЯ: Смешайте корицу с водой и оставьте на несколько часов, чтобы она настоялась. Процедите жидкость, перелейте в распылитель и пользуйтесь. От фруктовой мушки положите несколько палочек корицы в тарелку с фруктами. Чтобы в мусорном ведре не было жуков и личинок, посыпьте ведро и крышку тонким слоем корицы ? #лайфхак#насекомые#жуки#мухи#средствоотнасекомых#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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Об источнике: Express.co.uk
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