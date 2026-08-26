Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт: принято решение об усилении Донетчины

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провели работу на фронте и определили дальнейшие шаги по усилению обороны.

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Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Зеленский и Драпатый посетили фронт и обсудили с военными потребности подразделений

Донетчину усилят двумя группировками, которые возглавят Денис Прокопенко и Андрей Белецкий

В Запорожском направлении увеличат производство и закупки НРК

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый посетили фронт. По словам президента, они пообщались с военными на Александровском направлении.

"Сегодня обсудили с командирами, как усилить нашу оборону. Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовка и поощрение воинов", - отметил Зеленский.

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Кроме того, по итогам работы с военными и докладов командования определили дальнейшие шаги по укреплению украинской обороны. В частности, речь идет об укреплении позиций в Донецкой области двумя обновленными группировками.

"Наши позиции в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам. Командующими станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский встретился с командирами на запорожском направлении.

"Будет больше необходимых средств. Это касается НРК - нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут приняты решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. Мы согласовали с министром и главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно", - подчеркнул президент.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, 23–24 августа российские войска атаковали украинские позиции сразу на нескольких участках фронта. В то же время на большинстве направлений у оккупантов не было подтвержденного продвижения. Украинские силы, в свою очередь, смогли продвинуться вблизи Славянска и контратаковали на севере Харьковской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщалось ранее, 23 августа аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области.

Напомним, войска РФ начали использовать беспилотники в качестве стационарных акустических датчиков возле ключевых дорог в "серой зоне" - дрон фиксирует звук приближающейся техники и передает данные оператору для поражения.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Кремль готовится к последнему стратегическому удару этой осенью

Главред писал, что, по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, после провала наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию Россия готовит еще один последний стратегический "рывок" на осень-зиму 2026 года.

Эксперт отметил, что Кремль захочет повторить в холодное время года какую-то масштабную наступательную операцию - с новыми силами, новыми людьми и, возможно, в новом месте.

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О персоне - Михаил Драпатый Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины - главком ВСУ. Ранее командующий группировкой Объединенных сил (2025 - 2026), командующий Сухопутных войск ВСУ (2024 - 2025). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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