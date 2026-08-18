ВСУ получили секретное преимущество и бьют по целям через 15 минут после обнаружения - NYT

Вместо нескольких дней ожидания экипажи дронов теперь получают свежие кадры прямо во время дежурства.

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Украинские дроноводы получили новый мощный инструмент для поражения врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Спутниковые снимки доходят до пилотов дронов за 15 минут

Vantor вывела на орбиту 6 новых спутников, всего - 10

Один участок снимают до 15 раз в сутки

Украинские экипажи беспилотников получили доступ к коммерческой спутниковой съемке почти в режиме реального времени. Теперь Силам оборона стало проще быстро обнаруживать и поражать подвижные цели.

Год назад доставка таких кадров на передовую могла занимать несколько дней из-за менее совершенных технологий и многоуровневой структуры командования, теперь же группа поддержки передает пилотам свежее изображение прямо во время дежурства. Об этом сообщает The New York Times.

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Спутниковые данные от правительств союзников и коммерческих структур Киев использовал еще до вторжения 2022 года, однако ресурс оставался дефицитным и доступным лишь высокопоставленным командирам для стратегического планирования. Этот доступ был еще и уязвим: в марте 2025 года президент Дональд Трамп приказал Пентагону прекратить передачу изображений Украине, хотя затем ее восстановили.

Коммерческий партнер Украины - компания Vantor - недавно запустила шесть новых спутников, увеличив их число до десяти. По словам директора по трансформации Уилла Кокоса, они способны ежедневно охватывать до семи миллионов квадратных километров, чего достаточно для многократного сканирования украинского фронта, а одну и ту же местность можно снимать до 15 раз в сутки.

Получение изображений иногда занимает всего 15 минут, чаще - несколько часов, и именно расширение доступа для военных на позициях Кокос считает более важным, чем количество аппаратов.

"По сути, мы передаем им спутник. Они указывают ему, что снимать", - сказал Кокос.

Огромные архивы коммерческих операторов позволяют полевым командирам изучать едва заметные изменения вокруг - колеи на поле, поваленные деревья, недавно расчищенную землю. Военный эксперт Роберт Толласт из Королевского института объединенных служб в Лондоне считает, что в целом это похоже на революцию в военных технологиях.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Институт изучения войны, российские войска в последние дни продолжали наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако Силам обороны Украины удалось сдержать продвижение противника.

30 российских военнослужащих сдались в плен при освобождении села Андреевка-Клевцово Волновахского района Донецкой области на административной границе с Днепропетровской областью.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Днепропетровская область освобождена от российских оккупационных войск не полностью. Наступление Сил обороны в регионе продолжается, сообщили источники в Генштабе.

Согласится ли РФ на мир с Украиной: оценка ГУР

Страна-агрессор Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Их планы таковы, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", - подчеркнул Скибицкий.

Приоритетом для российского руководства остаются две области Донбасса - Донецкая и Луганская, и именно под эти рубежи подстраиваются оперативные сроки в Генштабе РФ.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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