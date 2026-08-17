Полное освобождение Днепропетровщины: в Генштабе сделали важное заявление

В Генштабе подчеркнули, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются.

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В Днепропетровской области продолжаются боевые действия / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Кратко:

ВСУ продолжают наступление в Днепропетровской области

Под оккупацией остается район Дачного

Генштаб опроверг слухи о полном освобождении области

Днепропетровская область освобождена от российских оккупационных войск не полностью. Наступление Сил обороны в регионе продолжается. Об этом Суспильному сообщили источники в Генштабе.

В частности, в информационном пространстве распространялись утверждения, что на территории области российских войск уже не осталось. В Генштабе такую информацию не подтвердили.

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Украинские подразделения продолжают продвигаться в этом направлении и возвращают под контроль населенные пункты области.

"Контроль над Днепропетровской областью восстановлен еще не полностью. Под оккупацией пока остается район населенного пункта Дачное. Боевые действия продолжаются", - подчеркнули в Генштабе.

Украина освободила 19 населенных пунктов

Аналитики мониторингового проекта DeepState ранее заявляли, что Силы обороны Украины провели масштабные штурмовые действия в Днепропетровской области и освободили сразу 19 населенных пунктов.

Под контроль Украины вернулись Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Сичневое, Воронное, Терново, Березовое, Степовое, Калиновское, Приволье, Злагода, Рыбное и Красногорское.

DeepState / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что российские военные практически ежедневно пытаются проникать между украинскими позициями небольшими пехотными группами. Как правило, такие группы насчитывают от одного до трех человек. При этом российские подразделения продолжают использовать подобную тактику, несмотря на значительные потери.

Аналитики DeepState отмечали, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин предупредил, что Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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