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Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

Дарья Пшеничник
2 октября 2026, 16:30
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Против украинских подразделений на этом участке действуют сразу несколько общевойсковых армий РФ с привлечением элитных частей и операторов беспилотных систем.
Армия РФ, ВСУ
На Гуляйпольском направлении РФ сосредотачивает силы для наступления / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Кратко:

видео дня
  • РФ стягивает тяжелую технику для прорыва к Запорожью
  • Враг провёл первый "пробный" механизированный штурм
  • Потери армии РФ за сентябрь - более 3 тысяч человек

Российская армия накапливает броневую и тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовя прорыв в сторону Запорожья. Против украинских подразделений на этом участке действуют сразу несколько общевойсковых армий противника с привлечением элитных частей и операторов беспилотных систем. Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ в Telegram.

Оккупанты уже приступили к проверке украинской обороны на прочность. В зоне ответственности корпуса враг применил бронированные машины и лёгкий транспорт вблизи двух населённых пунктов.

"Недавно противник совершил первый "пробный" механизированный штурм. Враг задействовал несколько бронированных машин и квадроциклов в направлении населенных пунктов Железнодорожное и Горкое. На одной из "коробок" был установлен трал для разминирования маршрута", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Кто остановил колонну

Продвижение этой группы сорвали бойцы 142-й и 154-й отдельных механизированных бригад, 225-го отдельного штурмового полка и 44-й отдельной артиллерийской бригады. К операции присоединились также смежные подразделения Сил беспилотных систем - вместе они уничтожили технику и личный состав противника.

Накопление резервов на этом участке военные связывают со стремлением командования РФ сохранить наступательный потенциал и выйти к областному центру.

Итоги месяца для армии РФ

Масштаб потерь, понесенных оккупантами на этом участке в течение сентября, в корпусе описали конкретными цифрами - и они существенно превышают средние показатели по линии соприкосновения.

"Всего в сентябре армия РФ потеряла на Гуляйпольском направлении более 600 единиц авто- и мототранспорта и около полусотни единиц бронетехники. Кроме того, украинские военные уничтожили и ранили более 3 тысяч оккупантов. Это - около 6,5% от всех потерь оккупантов на фронте в предыдущем месяце", - подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

Существует ли угроза проникновения армии РФ в Запорожье

Главред писал, что, по словам аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сама возможность проникновения небольших групп не означает автоматического создания предпосылок для захвата города.

Ближайшей к областному центру зоной активных боевых действий остается Степногорск. При этом Коваленко указывает, что российские силы не контролируют полностью этот плацдарм, а потому для выхода непосредственно к Запорожью им сначала пришлось бы изменить ситуацию на этом участке.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики ISW отмечали, что украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Аналитики DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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Об источнике: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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