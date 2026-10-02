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"Вивальди" может сорвать наступление РФ на Славянск: в ISW раскрыли план ВСУ

Мария Николишин
2 октября 2026, 10:47
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Российские военные блогеры жалуются на ухудшение ситуации сразу на нескольких участках фронта.
'Вивальди' может сорвать наступление РФ на Славянск: в ISW раскрыли план ВСУ
Операция "Вивальди" срывает планы РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • "Вивальди" затруднила наступление россиян на Славянск с востока
  • ВСУ контратакуют в районе Юрковки, Малиновки и Тихоновки
  • Украинские войска формируют новую позицию на этом направлении

Украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении может сорвать планы российского командования по штурму Славянска с востока. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, последствия для оккупантов выходят далеко за пределы одного направления. Операция сорвала замысел широкого охвата Крепостного пояса со стороны Лимана и Доброполья и одновременно создает дополнительные трудности для продвижения к северным городам этого пояса.

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"Ликвидация российского выступления в районе Лимана в ходе операции "Вивальди", вероятно, затруднит российские наступательные действия в направлении Славянска с востока", - говорится в отчете.

В частности, связанный с Кремлем блогер 30 сентября констатировал ухудшение обстановки для российских подразделений не только под Лиманом, но и на Славянском направлении.

По его данным, украинские силы закрепились в районе Дибровы и Озерного, а теперь работают над форсированием Северского Донца, чтобы атаковать россиян у Пескуновки и Кривой Луки с севера.

Отдельная головная боль для оккупантов - канал Северский Донец - Донбасс. Там ВСУ контратакуют вблизи Юрковки, Малиновки и Тихоновки, а подтягивать резервы и укрепляться россиянам мешают проблемы с переправой.

Российские источники также фиксируют украинские контратаки в районе Рай-Александровки, из-за которых оккупанты не могут выйти к Николаевке. Аналогичные оценки ситуации на этом участке 28 и 29 сентября озвучивал украинский военный обозреватель Константин Машовец.

'Вивальди' может сорвать наступление РФ на Славянск: в ISW раскрыли план ВСУ
Карта боев на Лиманском направлении / фото: understandingwar.org

Где ВСУ обустраивают новую позицию для будущей операции

Кроме того, 1 октября украинский военнослужащий сообщил, что Силы обороны завершают обустройство новой позиции на Славянском направлении, которая способна стать плацдармом для масштабных действий в будущем.

В ISW предупреждают, что точное расположение этой позиции пока не установлено, как и то, связана ли она с теми опасениями, которые озвучивают российские милблогеры.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Где продвинулись ВСУ в ходе операции "Вивальди"

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой в рамках операции "Вивальди".

По его словам, потери противника по состоянию на 28 сентября составляют 2000 человек, а более 250 россиян взяты в плен.

"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км². Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое - ключевой узел противника на плацдарме", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики ISW отмечали, что украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Аналитики DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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