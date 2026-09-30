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ВСУ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области – ISW

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 10:55
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ISW также сообщает, что во время отхода к газопроводу севернее Купянска военные РФ использовали гражданских украинцев в качестве живого щита.
ВСУ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области
ВСУ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Украинские военные продолжают проникать в Часов Яр через Николаевку
  • ВСУ, вероятно, вытеснили российские разведывательные группы с позиций юго-западнее Дружковки

Силы обороны Украины за последние несколько суток не только остановили продвижение российских войск на ряде направлений, но и смогли улучшить свои позиции на отдельных участках фронта. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 27 и 28 сентября российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении, однако не добились продвижения. Этому, в частности, помешали контратаки украинских военных юго-восточнее Купянска.

видео дня

Кроме того, украинские силы эффективно перехватывали различные типы российских беспилотников в этом районе.

ISW также сообщает, что во время отхода к газопроводу севернее Купянска российские военнослужащие использовали гражданских украинцев в качестве живого щита. Аналитики напоминают, что подобные действия нарушают нормы международного гуманитарного права.

Бои на Донбассе

На Боровском направлении российские войска 27 и 28 сентября также предпринимали попытки наступления, однако не смогли добиться успеха.

В тактическом районе Лимана оккупационные силы продолжили штурмовые действия. При этом украинские контратаки не позволили им продвинуться вперед.

Восточнее Славянска российские подразделения атаковали в направлении Николаевки. По оценке ISW, действия украинских военных не дали российским силам возможности продвинуться на этом участке.

Отдельно аналитики обратили внимание на ситуацию в районе Часового Яра. Российские военные блогеры признают присутствие украинских подразделений в городе.

В частности, один из связанных с Кремлем российских блогеров 27 сентября заявил, что украинские военные продолжают проникать в Часов Яр через Николаевку. При этом, по его утверждению, сама Николаевка остается "серой зоной".

ISW также отмечает недавнее продвижение украинских сил юго-западнее Часового Яра. Аналитики считают, что российские войска, вероятно, пока не имеют полностью консолидированных позиций в Николаевке и Подольском.

Кроме того, ВСУ, вероятно, вытеснили российские разведывательные группы с позиций юго-западнее Дружковки. Российские военные блогеры сообщали о нескольких украинских контратаках в этом районе.

По оценкам российских блогеров, такие действия могут осложнять попытки российских войск окружить Дружковку с юго-западного направления.

ВСУ продвинулись в Запорожской области

Украинские военные также недавно продвинулись юго-восточнее Орехова. Об этом, по данным ISW, свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 сентября.

На кадрах зафиксирован удар российских войск по украинским позициям южнее Малой Токмачки. По оценке аналитиков, это может свидетельствовать о недавнем продвижении украинских подразделений в данном районе.

Когда РФ может начать масштабное наступление на фронте

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что Россия готовится перейти к более масштабному этапу наступательных действий, а основное применение техники может пришесться на октябрь-ноябрь.

По его словам, российские войска будут ждать погодных условий, которые затруднят работу украинских дронов и авиаразведки.

"Сейчас продолжаются подготовительные операции, в частности инфильтрационные действия, преимущественно силами оперативно-тактических резервов - тех группировок, которые были сформированы еще летом. Стратегические резервы, особенно техника, в полном объеме еще не прибыли", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что Силы обороны Украины освободили новые населенные пункты в Донецкой области. Украинские военные взяли под контроль Ридкодуб, Новое и Катериновку. Также защитники восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.

В DeepState также отмечали, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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