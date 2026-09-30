В Украину врывается настоящая октябрьская погода: как изменится температура

Вы узнаете:
- Где синоптик прогнозирует осадки в первый день октября
- Как изменится температура в Украине
- Задержится ли в Украине теплая погода
Погода в Украине завтра, 1 октября, будет солнечной под влиянием северного антициклона. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, осадков не будет в большинстве областей.
Лишь в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха в четверг прогнозируется в пределах +17+22 градусов.
"В южной части Украины, в восточных областях и в Днепропетровской области порывы северо-восточного ветра будут достигать штормовых значений - до 15–20 метров в секунду", - предупредила синоптик.
Погода в Киеве 1 октября
В столице в четверг ожидается солнечная, сухая и умеренно тёплая погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +16+18 градусов.
"Такая погода, сухая и сравнительно теплая, продлится до конца недели", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что погоду в Украине до 4 октября будет определять малоподвижный антициклон и его южная периферия. В большинстве областей ожидается устойчивый характер погоды, без существенных осадков и со стабильным температурным режимом.
Ранее сообщалось, что до 2 октября в Укргидрометцентре прогнозируют сухую погоду без осадков. При этом в западных областях ночью и утром местами будут туманы.
Накануне стало известно, что в первой половине октября возможны заморозки. Их вероятность особенно высока в ясные и безветренные ночи, когда поверхность земли быстро теряет накопленное днем тепло.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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