В Украину врывается настоящая октябрьская погода: как изменится температура

Синоптик предупредила об опасных погодных условиях в ряде областей Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 1 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где синоптик прогнозирует осадки в первый день октября

Как изменится температура в Украине

Задержится ли в Украине теплая погода

Погода в Украине завтра, 1 октября, будет солнечной под влиянием северного антициклона. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, осадков не будет в большинстве областей.

Лишь в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха в четверг прогнозируется в пределах +17+22 градусов.

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"В южной части Украины, в восточных областях и в Днепропетровской области порывы северо-восточного ветра будут достигать штормовых значений - до 15–20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 1 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 1 октября

В столице в четверг ожидается солнечная, сухая и умеренно тёплая погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +16+18 градусов.

Погода в Киеве 1 октября / фото: скриншот с meteoprog

"Такая погода, сухая и сравнительно теплая, продлится до конца недели", - добавила Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что погоду в Украине до 4 октября будет определять малоподвижный антициклон и его южная периферия. В большинстве областей ожидается устойчивый характер погоды, без существенных осадков и со стабильным температурным режимом.

Ранее сообщалось, что до 2 октября в Укргидрометцентре прогнозируют сухую погоду без осадков. При этом в западных областях ночью и утром местами будут туманы.

Накануне стало известно, что в первой половине октября возможны заморозки. Их вероятность особенно высока в ясные и безветренные ночи, когда поверхность земли быстро теряет накопленное днем тепло.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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