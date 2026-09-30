Ограниченное перемирие между Украиной и РФ: СМИ узнали о новом плане США

Главное:
- США хотят достичь ограниченного перемирия
- В октябре состоятся новые трехсторонние переговоры
- Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол
Американские чиновники планируют в октябре собрать за одним столом делегации США, Украины и страны-агрессора России для переговоров об ограниченном прекращении огня.
Как сообщает издание The Atlantic, в первую очередь стороны будут обсуждать взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Скорее всего, эти переговоры состоятся в Абу-Даби.
Подготовка трехстороннего формата стала продолжением серии контактов американских представителей с Киевом и Москвой. Во время недавнего визита в украинскую столицу Джаред Кушнер и Стив Виткофф несколько часов провели с Владимиром Зеленским и его переговорной командой.
По словам двух украинских участников процесса, ключевой темой тех бесед были различные варианты достижения частичного перемирия. Логика американской стороны заключается в поэтапном сужении масштаба боевых действий - с расчетом на то, что впоследствии это откроет путь к более широкому соглашению о завершении войны.
Что будут обсуждать делегации
Основным предметом октябрьской встречи, если она состоится, должна стать договоренность о защите критически важных объектов от воздушных атак. Речь идет об электростанциях, нефтеперерабатывающих предприятиях и другой инфраструктуре, связанной с производством и транспортировкой энергоресурсов.
Параллельно переговорщики прорабатывают отдельный вопрос - безопасность гражданского судоходства. По данным The Atlantic, запрет на удары мог бы распространиться на грузовые суда в Черном море, в частности на те, которые везут зерно на рынки Ближнего Востока и Африки. Для решения этого вопроса Вашингтон рассматривает возможность привлечения Египта в качестве посредника.
Отдельной задачей американской дипломатии остается организация прямой встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что кремлевского диктатора и военного преступника пригласили на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами.
"Там Трамп мог бы попытаться усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Путин пока не принял это приглашение", - говорится в статье.
Каковы сейчас шансы на завершение войны до зимы
Главред писал, что, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, надеяться на то, что война в Украине может закончиться еще до начала зимы, можно, однако стоит быть готовыми и к продолжению боевых действий зимой.
Он добавил, что сейчас готовится новая трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России, в ходе которой планируется обсудить сокращение ударов по энергетической инфраструктуре.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп сомневается, что Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие до наступления зимы. В то же время Украина уже получила от России определенные сигналы о готовности рассмотреть такую договоренность.
Ранее сообщалось, что после новых российских атак на украинские города, несмотря на переговоры, в Конгрессе США усилились призывы к президенту Дональду Трампу использовать дополнительные экономические инструменты против России.
Накануне стало известно, что Украина не ожидает прекращения огня в Чёрном море, которое бы разблокировало экспорт зерна, в ближайшие месяцы - Россия отклонила все предложения, которые передавали Киеву страны-посредники.
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Об источнике: The Atlantic
The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.
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