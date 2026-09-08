Путин может согласиться на перемирие, названы сроки: что ему предложили США

Перемирие в войне может начаться зимой с прекращения ударов по энергетическим объектам.

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Ограниченное перемирие - США назвали возможный срок перерыва в войне / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

США предлагают ограниченное перемирие между Украиной и Россией зимой

Перерыв может касаться взаимных ударов по энергетическим объектам

Новые переговоры возможны после выборов в Госдуму 18–20 сентября

Украина и Россия могут объявить ограниченное перемирие уже этой зимой, а одним из возможных шагов называют взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщил информированный источник, знакомый с ходом переговоров, в комментарии РБК-Украина.

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По данным собеседника издания, после поездок в Москву спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле появился дополнительный канал для обсуждения политического урегулирования. Ранее окружение российского диктатора Владимира Путина, по оценке источника, в основном подталкивало его к продолжению войны.

В этом процессе роль посредников играют не только американские представители. К контактам также привлечены спецпредставитель Кирилл Дмитриев и помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

"Очевидно, к зиме или на зиму есть возможность как минимум ограниченного перемирия, например, без взаимных ударов по энергообъектам. А дальше могут возникнуть возможности для дальнейшего урегулирования", - отметил собеседник издания.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

В то же время быстрых договоренностей в ближайшие дни источник не ожидает. Существенный дипломатический прорыв, по его словам, маловероятен до выборов в российскую Госдуму, которые запланированы на 18–20 сентября.

После голосования переговорный процесс может перейти на другой уровень. Среди возможных форматов обсуждается трехсторонняя встреча Украины, США и России или более широкий саммит с привлечением нескольких европейских государств, который, вероятно, может пройти в одной из стран Персидского залива.

Отдельно американская сторона пыталась убедить Кремль пересмотреть расчёты относительно дальнейшего обострения. Вашингтон обращал внимание на предыдущий опыт зимних кампаний, когда усиление атак не принесло Москве ожидаемого результата.

"Основной аргумент, который приводили американцы, возражая против планов Путина продолжать эскалацию, - то, что во все предыдущие разы, в частности зимой, эта эскалация не позволяла России достичь каких-либо практических результатов, и Украина так и не сломилась, следовательно, и на этот раз ничего не выйдет", - отметил собеседник.

Переговоры могут изменить позицию Украины - эксперт назвал главный фактор

Нынешние переговоры по поводу войны России против Украины важны не только для Киева, поскольку США всё больше учитывают риск дальнейшего расширения боевых действий в Европе. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По мнению эксперта, появление американской делегации в Украине связано с изменением оценки намерений Кремля. В Вашингтоне, считает он, всё серьёзнее воспринимают перспективу выхода российской агрессии за пределы украинской территории.

"Осознание того, что Россия настроена на войну в долгосрочной перспективе и с выходом на новый театр боевых действий - страны ЕС/НАТО, как ничто другое, стало причиной появления американской делегации в Украине", - считает Коваленко .

В то же время контакты американской стороны с Москвой могли повлиять на дальнейшую дипломатическую активность Вашингтона. Эксперт предполагает, что после переговоров с представителями Кремля в США могли остаться нерешенные вопросы и разногласия относительно будущего развития ситуации.

Дальнейший переговорный процесс с участием европейских партнеров, по оценке Коваленко, может создать для Киева более благоприятные условия на международной арене и расширить его возможности в отстаивании собственных позиций.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле относительно возможных дальнейших шагов по урегулированию конфликта. В сообщениях СМИ отмечалось, что переговоры проходили в расширенном формате и включали представителей Совета национальной безопасности и Минфина США.

Представители США охарактеризовали переговоры как содержательные и заявили о готовности продолжать работу над дипломатическим процессом. Отмечается, что обсуждение не ограничивается вопросом прекращения боевых действий и затрагивает гарантии безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США изучают возможности снижения интенсивности боевых действий зимой и возобновления переговоров с Россией. По словам президента, после встреч в Москве американские посланники передали Киеву сигнал о готовности к возобновлению дипломатического трека.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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