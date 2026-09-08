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Рождественник отблагодарит кучей цветов: что нужно сделать с растением в сентябре

Дарья Пшеничник
8 сентября 2026, 16:32
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Растение уже сейчас реагирует на укорочение светового дня и прохладу, поэтому режим ухода приходится полностью менять.
Рождественник отблагодарит кучей цветов: что нужно сделать с растением в сентябре
Что нужно сделать с рождественским пирогом в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Куда переставить рождественник в начале осени
  • Как проверить почву перед поливом
  • На каких вредителей обратить внимание после лета на улице

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Сентябрь определяет, зацветет ли рождественник поздней осенью: именно сейчас суккулент реагирует на сокращение светового дня и понижение температуры и закладывает цветочные почки. Специалисты советуют одновременно изменить освещение, температурный режим, полив и подкормку - и назвали семь шагов, которые готовят растение к цветению, пишет Homesandgardens.

Первый шаг касается расположения горшка. Когда дни становятся короче, растению требуется достаточно яркого рассеянного света - подойдет окно на восток или север, тогда как на южной и западной стороне рождественник лучше прикрыть от прямых лучей.

Экземпляры, которые всё лето стояли на улице, следует занести в помещение до наступления холодных ночей и первых заморозков. Делать это стоит постепенно, чтобы растение адаптировалось к новым условиям.

Второе условие - прохлада, которая помогает суккуленту перейти в стадию подготовки к цветению. При этом горшок не должен стоять возле батарей, каминов или окон с сильными сквозняками: резкие перепады температуры вредят формированию бутонов.

Полив и удобрения: летний график больше не работает

Третий пункт - осторожность с водой. Перед поливом садоводы советуют проверять верхний слой почвы: если 2–3 см земли просохли, растение можно хорошо полить, дав лишней воде стечь. По мере снижения температуры потребность в увлажнении уменьшается, поэтому ориентироваться следует на состояние субстрата, а не на привычную летнюю периодичность.

Четвертая рекомендация касается подкормки. Весной и летом удобрения поддерживают активное развитие, но с приближением осени избыток питательных веществ лишь ускоряет рост новых побегов вместо закладки бутонов. Специалисты рекомендуют в начале осени постепенно отказаться от подкормок и не пытаться ускорить цветение дополнительными подкормками.

Темнота, покой и проверка на наличие вредителей

Пятый фактор специалисты называют одним из ключевых. Примерно с середины сентября рождественнику требуется около 12–14 часов непрерывной темноты каждую ночь в течение нескольких недель. Если в комнате свет горит до позднего вечера, горшок лучше перенести туда, где ночью действительно темно, - даже искусственное освещение способно сорвать формирование цветочных почек.

Шестой совет вступает в силу после появления бутонов. Тогда растению нужна стабильность: не стоит переставлять или поворачивать горшок, резко менять освещение, температуру или режим полива, ведь изменение условий приводит к опадению бутонов. Место для растения лучше подобрать заранее и не перемещать его до конца цветения.

Седьмой шаг - осмотр состояния куста после лета под открытым небом. На стеблях и поверхности почвы могут обнаружиться мучнистые червецы, щитовки или паутинные клещи. Растение также осматривают на наличие признаков переувлажнения, гнили и поврежденных побегов: отмершие части осторожно удаляют ножницами, а горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия.

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Об источнике: Homes & Gardens

Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.

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