Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

Анна Ярославская
8 сентября 2026, 09:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
При нынешних темпах продвижения армии РФ на захват всей Донецкой области понадобилось бы более шести лет, хотя Путин ждет результата уже к концу 2026-го.
Путин, карта ISW
ISW назвал дату захвата Донбасса при нынешних темпах - и она разочарует Кремль / Коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, скриншот

О чем пишет ISW:

  • При темпах 2,36 кв. км в сутки оккупанты смогут захватить Донецкую область к 2032 году
  • Украина контролирует около 19% Донецкой области
  • Путин провалил уже 15 дедлайнов по Донбассу

Российские войска при нынешних темпах продвижения смогли бы выйти на границы всей Донецкой области лишь к 2 октября 2032 года - то есть более чем через год после следующих выборов в Госдуму РФ, которые, вероятно, состоятся в сентябре 2031-го. Такой расчет приведен в отчете Института изучения войны, сообщает ISW.

Цифра базируется на статистике августа 2026 года. Средний темп продвижения армии РФ в рамках ее приоритетной задачи в Донецкой обалсти составлял 2,36 кв. км в сутки, тогда как по всему театру военных действий - 2,91 кв. км в сутки, что немного больше показателей предыдущих месяцев. Под контролем Украины сейчас остается около 19% территории области.

видео дня

Сами аналитики предостерегают от ошибочного прочтения этих данных: речь идет об арифметической экстраполяции, а не о прогнозе оккупации региона к конкретной дате.

"ISW не готов оценивать, смогут ли российские войска захватить остальную часть Донецкой области в какие-либо сроки вообще. Ни траектория, ни какая-либо вероятная динамика нынешнего конфликта не свидетельствуют о том, что россияне способны в ближайшее время резко наращивать темпы продвижения - пока западная поддержка Украины остается примерно на нынешнем уровне", - отмечают в ISW.

"Пояс крепостей" и 15 проваленных дедлайнов

Кремлевский график выглядит иначе: по оценке аналитиков, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает установить контроль над всей Донецкой обастьюк концу 2026 года. Источник, близкий к Кремлю, перед визитом американских переговорщиков в Москву заявлял, что мирного соглашения не будет, пока российские войска не заберут остальную часть области.

Практика этот график не подтверждает. Бои за Константиновку идут с октября 2025 года, и за 11 месяцев город взять не удалось. Российские войска также не дошли до Славянска, Краматорска и Дружковки - ключевых городов укрепленной агломерации, которую называют "поясом крепостей".

Именно эта городская застройка, по мнению ISW, является главным препятствием для дальнейшего наступления: сначала россиянам придется вести изнурительные уличные бои в каждом из этих городов, и только потом продвигаться по открытой местности, где их войска исторически сталкивались с наибольшими трудностями.

С февраля 2022 года Путин устанавливал не менее 15 сроков для захвата всей Донецкой области. Ни один из них российская армия не выполнила.

Карта ISW
Карта ISW / Фото: understandingwar.org

Кремль получает "красивые доклады"

Нереалистичные ожидания российского руководства аналитики связывают с системой отчетности в вооруженных силах РФ. Практика "красивых докладов", о которой пишут и российские военкоры, предполагает систематическое преувеличение реальных результатов на всех уровнях командования, а высшее руководство дополнительно раздувает успехи в рамках когнитивной войны - чтобы создать картину масштабного продвижения и обвала украинской обороны.

Следствие этой искаженной картины - переговорная позиция Москвы. После встречи Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и бывшим старшим советником президента США Джаредом Кушнером 5 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин подтвердил намерение достичь всех военных целей РФ именно военными средствами и подчеркнул необходимость устранить так называемые "коренные причины" войны. Кремлевский чиновник также сообщил, что Путин предоставил американцам собственную оценку "значительных успехов" на линии фронта.

Эти требования Путин впервые сформулировал 14 июня 2024 года: вывод украинских войск со всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые РФ не оккупирует; демилитаризация и "денацификация" Украины, под которой подразумевается замена правительства на пророссийское; а также нейтральный статус страны без членства в НАТО.

Потребность в большой информационной победе имеет для Кремля и внутреннее измерение. Путин пообещал россиянам результат в обмен на готовность терпеть тяготы войны, не вводя при этом полноценного военного положения.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.

По словам источника Axios в Белом доме, в Москву вместе с Уиткоффом и Кушнером прибыли также представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США - именно для проработки предложений по прекращению боевых действий.

После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев. Детальнее читайте в материале: Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Напомним, что президент страны-агрессора России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что урегулировать войну должны прежде всего сами стороны конфликта - Москва и Киев, а роль остальных государств сводится к содействию этому процессу.

"Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - заявил Путин.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров озвучил на Восточном экономическом форуме очередной ультиматум в отношении завершения войны России против Украины и обвинил страны Запада в том, что они якобы не хотят завершения конфликта. По его словам, Москва "дала бы добро на возрождение нацизма, если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве".

Переговоры пошли не по плану Кремля: мнение эксперта

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер официально посетили Киев. Это их первый официальный визит в Украину. До того встречи проходили либо сугубо в Москве, либо на нейтральных территориях, например в Абу-Даби.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что "для нас это на дипломатической арене может стать окном возможностей, с значительно расширенной опцией, особенно с учётом того, что сохраняя сдержанную дипломатическую мину после визита в Москву американские коллеги не остались удовлетворёнными тем, что услышали".

"Конечно, в ближайшее время мы максимум, что об этих встречах услышим, так это инсайдерские, не всегда проверенные и не всегда адекватные версии, но в целом можно выстраивать общую парадигму визита и она больше имеет украинский противовес, нежели российский", - считает эксперт.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин война на Донбассе новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:29Украина
РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:20Украина
Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Последние новости

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признанием

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

Реклама
10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

09:12

РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненыйФото

09:05

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

08:21

РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

08:10

Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной деталимнение

08:04

В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

07:41

Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненыйФото

Реклама
06:50

Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районахФото

05:55

Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"Видео

05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажиВидео

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

01:50

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

00:45

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

07 сентября, понедельник
23:34

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

Реклама
21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять