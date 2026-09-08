Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

При нынешних темпах продвижения армии РФ на захват всей Донецкой области понадобилось бы более шести лет, хотя Путин ждет результата уже к концу 2026-го.

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ISW назвал дату захвата Донбасса при нынешних темпах - и она разочарует Кремль / Коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, скриншот

О чем пишет ISW:

При темпах 2,36 кв. км в сутки оккупанты смогут захватить Донецкую область к 2032 году

Украина контролирует около 19% Донецкой области

Путин провалил уже 15 дедлайнов по Донбассу

Российские войска при нынешних темпах продвижения смогли бы выйти на границы всей Донецкой области лишь к 2 октября 2032 года - то есть более чем через год после следующих выборов в Госдуму РФ, которые, вероятно, состоятся в сентябре 2031-го. Такой расчет приведен в отчете Института изучения войны, сообщает ISW.

Цифра базируется на статистике августа 2026 года. Средний темп продвижения армии РФ в рамках ее приоритетной задачи в Донецкой обалсти составлял 2,36 кв. км в сутки, тогда как по всему театру военных действий - 2,91 кв. км в сутки, что немного больше показателей предыдущих месяцев. Под контролем Украины сейчас остается около 19% территории области.

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Сами аналитики предостерегают от ошибочного прочтения этих данных: речь идет об арифметической экстраполяции, а не о прогнозе оккупации региона к конкретной дате.

"ISW не готов оценивать, смогут ли российские войска захватить остальную часть Донецкой области в какие-либо сроки вообще. Ни траектория, ни какая-либо вероятная динамика нынешнего конфликта не свидетельствуют о том, что россияне способны в ближайшее время резко наращивать темпы продвижения - пока западная поддержка Украины остается примерно на нынешнем уровне", - отмечают в ISW.

"Пояс крепостей" и 15 проваленных дедлайнов

Кремлевский график выглядит иначе: по оценке аналитиков, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает установить контроль над всей Донецкой обастьюк концу 2026 года. Источник, близкий к Кремлю, перед визитом американских переговорщиков в Москву заявлял, что мирного соглашения не будет, пока российские войска не заберут остальную часть области.

Практика этот график не подтверждает. Бои за Константиновку идут с октября 2025 года, и за 11 месяцев город взять не удалось. Российские войска также не дошли до Славянска, Краматорска и Дружковки - ключевых городов укрепленной агломерации, которую называют "поясом крепостей".

Именно эта городская застройка, по мнению ISW, является главным препятствием для дальнейшего наступления: сначала россиянам придется вести изнурительные уличные бои в каждом из этих городов, и только потом продвигаться по открытой местности, где их войска исторически сталкивались с наибольшими трудностями.

С февраля 2022 года Путин устанавливал не менее 15 сроков для захвата всей Донецкой области. Ни один из них российская армия не выполнила.

Карта ISW / Фото: understandingwar.org

Кремль получает "красивые доклады"

Нереалистичные ожидания российского руководства аналитики связывают с системой отчетности в вооруженных силах РФ. Практика "красивых докладов", о которой пишут и российские военкоры, предполагает систематическое преувеличение реальных результатов на всех уровнях командования, а высшее руководство дополнительно раздувает успехи в рамках когнитивной войны - чтобы создать картину масштабного продвижения и обвала украинской обороны.

Следствие этой искаженной картины - переговорная позиция Москвы. После встречи Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и бывшим старшим советником президента США Джаредом Кушнером 5 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин подтвердил намерение достичь всех военных целей РФ именно военными средствами и подчеркнул необходимость устранить так называемые "коренные причины" войны. Кремлевский чиновник также сообщил, что Путин предоставил американцам собственную оценку "значительных успехов" на линии фронта.

Эти требования Путин впервые сформулировал 14 июня 2024 года: вывод украинских войск со всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые РФ не оккупирует; демилитаризация и "денацификация" Украины, под которой подразумевается замена правительства на пророссийское; а также нейтральный статус страны без членства в НАТО.

Потребность в большой информационной победе имеет для Кремля и внутреннее измерение. Путин пообещал россиянам результат в обмен на готовность терпеть тяготы войны, не вводя при этом полноценного военного положения.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.

По словам источника Axios в Белом доме, в Москву вместе с Уиткоффом и Кушнером прибыли также представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США - именно для проработки предложений по прекращению боевых действий.

После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев. Детальнее читайте в материале: Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Напомним, что президент страны-агрессора России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что урегулировать войну должны прежде всего сами стороны конфликта - Москва и Киев, а роль остальных государств сводится к содействию этому процессу.

"Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - заявил Путин.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров озвучил на Восточном экономическом форуме очередной ультиматум в отношении завершения войны России против Украины и обвинил страны Запада в том, что они якобы не хотят завершения конфликта. По его словам, Москва "дала бы добро на возрождение нацизма, если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве".

Переговоры пошли не по плану Кремля: мнение эксперта

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер официально посетили Киев. Это их первый официальный визит в Украину. До того встречи проходили либо сугубо в Москве, либо на нейтральных территориях, например в Абу-Даби.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что "для нас это на дипломатической арене может стать окном возможностей, с значительно расширенной опцией, особенно с учётом того, что сохраняя сдержанную дипломатическую мину после визита в Москву американские коллеги не остались удовлетворёнными тем, что услышали".

"Конечно, в ближайшее время мы максимум, что об этих встречах услышим, так это инсайдерские, не всегда проверенные и не всегда адекватные версии, но в целом можно выстраивать общую парадигму визита и она больше имеет украинский противовес, нежели российский", - считает эксперт.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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