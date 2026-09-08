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О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

Инна Ковенько
8 сентября 2026, 03:12
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Большая сушилка посреди комнаты - не единственный способ высушить постиранную одежду.
О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом
Как сушить белье в квартире / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Как сушить белье в квартире
  • Как сушить белье без электричества и большой сушилки
  • Как правильно сушить одежду в ванной

Еще несколько десятилетий назад развешивание белья на веревке или вешалке было привычным явлением в каждом доме. Со временем его вытеснили современные сушильные машины, которые казались более практичными. Но сегодня, когда цены на электроэнергию растут, а квартиры становятся всё более компактными, старый метод вновь набирает популярность.

Настенная сушилка для небольших помещений

Классическая бельевая веревка не исчезла, она трансформировалась в современные настенные системы, пишет Blikk. Их можно выдвинуть во время сушки и легко убрать после использования, благодаря чему они практически незаметны. Это особенно удобно для небольших ванных комнат, балконов или лоджий, где каждый квадратный метр имеет значение.

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В отличие от сушильных машин, которые потребляют электроэнергию при каждом цикле, настенная сушилка работает без каких-либо затрат. Если пользоваться машиной несколько раз в неделю, годовые расходы на электричество могут быть значительными. Традиционный способ сушки позволяет избежать этих затрат и одновременно сэкономить место.

Важное правило для ванной комнаты

Установка сушилки в ванной комнате возможна, но только при условии надлежащей вентиляции. Мокрая одежда выделяет много влаги, и без проветривания это может привести к появлению плесени. Поэтому стоит открыть окно, воспользоваться вытяжкой или, по возможности, сушить вещи на балконе или на улице.

Почему люди отказываются от напольных сушилок

Напольные сушилки занимают несколько метров площади и часто мешают в повседневной жизни. Настенные конструкции, наоборот, легко снимаются со стены после использования, мгновенно освобождая пространство. Это особенно выгодно для малогабаритных квартир, хрущевок или жилых помещений без отдельной зоны для стирки.

Как выбрать сушилку

При выборе стоит учесть количество белья, которое вы стираете за один раз, место для сушки и то, насколько важно, чтобы устройство было незаметным в быту. Во многих случаях простая веревка или базовая настенная система работают не хуже дорогих современных устройств.

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Об источнике: Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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