Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

Часто зимой люди сушат одежду прямо на батареях. Казалось бы, это удобно и практично, но на самом деле такая привычка таит серьезные риски для здоровья и вашего жилья.

Главред расскажет, почему стоит отказаться от этого способа и какие безопасные альтернативы помогут избежать проблем.

Почему нельзя сушить вещи на батарее

Каждая вещь после стирки содержит от полутора до двух литров воды, отмечает Oboz.ua. Когда вы кладете ее на радиатор, эта влага испаряется непосредственно в комнату. В небольших помещениях без надлежащей вентиляции уровень влажности может вырасти до 30%, что создает идеальные условия для развития плесени, которая незаметно поселяется на стенах, за мебелью или под коврами.

Чаще всего в таких условиях размножается грибок Aspergillus fumigatus - один из самых распространенных в быту. Его споры попадают в воздух и могут вызвать серьезные проблемы с дыханием у людей с ослабленным иммунитетом, астмой или хроническими заболеваниями.

Кроме риска для здоровья, повышенная влажность вредит самому жилью. Она приводит к отслоению краски, появлению темных пятен, разрушению штукатурки и порче деревянной мебели.

Радиатор должен выполнять только одну функцию - обогревать комнату. Когда он заставлен мокрыми вещами, циркуляция теплого воздуха блокируется, а влага скапливается там, где меньше всего движения воздуха: в углах, за шторами или у окон. Именно эти места становятся очагами скрытой плесени, которую замечают только тогда, когда она начинает распространяться.

Как правильно сушить одежду зимой

Рекомендуем пользоваться сушилкой для одежды — современные модели позволяют высушить вещи без ущерба для микроклимата. Если сушилки нет, используйте специальные решетки для белья, но обязательно проветривайте комнату.

Регулярное открытие окон, создание сквозняков или использование осушителей воздуха помогут снизить уровень влажности. Рекомендуем также избегать сушки в спальнях и гостиных, где вы проводите больше всего времени.

