Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

Главное:
- Нанесена серия результативных ударов по объектам противника
- Зафиксировано поражение пунктов управления БПЛА РФ
Подразделения Сил обороны в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по объектам противника.
По сообщению Генштаба ВСУ, удары были нанесены по объектам на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой и Запорожской областей Украины.
"В районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано поражение пунктов управления БПЛА противника в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.
Аналитики о последствиях атак на объекты в РФ
По оценке Института изучения войны, удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям дестабилизировали цепочки поставок топлива и привели к подорожанию бензина внутри страны. Специалисты отмечают, что нехватка горючего повысит расходы компаний и населения, а со временем может ускорить инфляционные процессы в России.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по ремонтной базе, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам противника. Удары по россиянам произошли на ТОТ Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской и Брянской областях.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Другие новости:
- Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%
- Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье
- Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами Калибр
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред