Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

В районе Кураховки Донецкой области поражены два пункта управления противника, сообщает Генштаб ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/vazhnye-obekty-rossiyan-vzleteli-na-vozduh-detali-moshchnyh-udarov-vsu-po-celyam-rf-10737395.html Ссылка скопирована

ВСУ ударили по целям РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное:

Нанесена серия результативных ударов по объектам противника

Зафиксировано поражение пунктов управления БПЛА РФ

Подразделения Сил обороны в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по объектам противника.

По сообщению Генштаба ВСУ, удары были нанесены по объектам на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой и Запорожской областей Украины.

видео дня

"В районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано поражение пунктов управления БПЛА противника в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.

/ Инфографика Главред

Аналитики о последствиях атак на объекты в РФ

По оценке Института изучения войны, удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям дестабилизировали цепочки поставок топлива и привели к подорожанию бензина внутри страны. Специалисты отмечают, что нехватка горючего повысит расходы компаний и населения, а со временем может ускорить инфляционные процессы в России.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по ремонтной базе, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам противника. Удары по россиянам произошли на ТОТ Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской и Брянской областях.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред