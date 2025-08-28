Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ

Коротко:
- Россию атаковали неизвестные дроны
- Из-за этого на двух российских НПЗ возник пожар
- Масштабы повреждений пока неизвестны
В ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Отмечается, что Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего на двух российских НПЗ возник пожар.
Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.
Важно добавить, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.
В то же время, в Краснодарском крае беспилотниками был атакован Афипский НПЗ. Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.
В России горит НПЗ - видео:
Коваленко о пожаре на российских НПЗ
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что Афипский и Новокуйбышевский НПЗ в России сейчас горят.
По его словам, это одни из ключевых НПЗ российской экономики войны.
"Пока Россия атакует детские сады и многоэтажки, у них пылает ряд стратегических объектов, включая НПЗ", - написал он.
Потери РФ от ударов по НПЗ
Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ) Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что бензин в России становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.
"Кощеева игла этой ночью нервно анорексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта", - написал он.
Командующий также рассказал, кто осуществлял атаки на российские НПЗ. Так:
- Атаку на Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ (7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) осуществили бойцы Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с Силами специальных операций.
- Удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ (6,25 млн тонн - 2,2% от общего объема) - Жало Птиц СБС (14 полк) совместно с Главным управлением разведки Украины.
Удары по российским НПЗ
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что почти ежедневно наносятся удары по российским НПЗ, и в России уже начались перебои с бензином в отдельных регионах.
Он заметил, что украинские беспилотными прилетают, в частности в Подмосковье, Среднее Поволжье и дальше.
"Это очень мощный козырь", - подчеркнул он.
Взрывы в РФ - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 26 августа над российским Ростовом-на-Дону раздавались взрывы. Позже над городом поднялся дым. В центре города начался пожар.
В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ также раздавались взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании неподалеку железнодорожной станции.
Кроме того, 22 августа украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.
