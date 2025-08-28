Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ

Один из атакованных заводов производит топливо для военной авиации РФ.

В России горят НПЗ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Россию атаковали неизвестные дроны

Из-за этого на двух российских НПЗ возник пожар

Масштабы повреждений пока неизвестны

В ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Отмечается, что Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего на двух российских НПЗ возник пожар.

Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.

Важно добавить, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

В то же время, в Краснодарском крае беспилотниками был атакован Афипский НПЗ. Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.

В России горит НПЗ - видео:

Коваленко о пожаре на российских НПЗ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что Афипский и Новокуйбышевский НПЗ в России сейчас горят.

По его словам, это одни из ключевых НПЗ российской экономики войны.

"Пока Россия атакует детские сады и многоэтажки, у них пылает ряд стратегических объектов, включая НПЗ", - написал он.

Потери РФ от ударов по НПЗ

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ) Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что бензин в России становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.

"Кощеева игла этой ночью нервно анорексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта", - написал он.

Командующий также рассказал, кто осуществлял атаки на российские НПЗ. Так:

Атаку на Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ (7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) осуществили бойцы Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с Силами специальных операций.

Удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ (6,25 млн тонн - 2,2% от общего объема) - Жало Птиц СБС (14 полк) совместно с Главным управлением разведки Украины.

Удары по российским НПЗ

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что почти ежедневно наносятся удары по российским НПЗ, и в России уже начались перебои с бензином в отдельных регионах.

Он заметил, что украинские беспилотными прилетают, в частности в Подмосковье, Среднее Поволжье и дальше.

"Это очень мощный козырь", - подчеркнул он.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 26 августа над российским Ростовом-на-Дону раздавались взрывы. Позже над городом поднялся дым. В центре города начался пожар.

В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ также раздавались взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании неподалеку железнодорожной станции.

Кроме того, 22 августа украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

