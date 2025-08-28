Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ

Мария Николишин
28 августа 2025, 09:16
739
Один из атакованных заводов производит топливо для военной авиации РФ.
Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ
В России горят НПЗ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Россию атаковали неизвестные дроны
  • Из-за этого на двух российских НПЗ возник пожар
  • Масштабы повреждений пока неизвестны

В ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Отмечается, что Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего на двух российских НПЗ возник пожар.

видео дня

Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.

Важно добавить, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

В то же время, в Краснодарском крае беспилотниками был атакован Афипский НПЗ. Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.

В России горит НПЗ - видео:

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ

Коваленко о пожаре на российских НПЗ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что Афипский и Новокуйбышевский НПЗ в России сейчас горят.

По его словам, это одни из ключевых НПЗ российской экономики войны.

"Пока Россия атакует детские сады и многоэтажки, у них пылает ряд стратегических объектов, включая НПЗ", - написал он.

Потери РФ от ударов по НПЗ

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ) Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что бензин в России становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми.

"Кощеева игла этой ночью нервно анорексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта", - написал он.

Командующий также рассказал, кто осуществлял атаки на российские НПЗ. Так:

  • Атаку на Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ (7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) осуществили бойцы Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с Силами специальных операций.
  • Удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ (6,25 млн тонн - 2,2% от общего объема) - Жало Птиц СБС (14 полк) совместно с Главным управлением разведки Украины.

Удары по российским НПЗ

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что почти ежедневно наносятся удары по российским НПЗ, и в России уже начались перебои с бензином в отдельных регионах.

Он заметил, что украинские беспилотными прилетают, в частности в Подмосковье, Среднее Поволжье и дальше.

"Это очень мощный козырь", - подчеркнул он.

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 26 августа над российским Ростовом-на-Дону раздавались взрывы. Позже над городом поднялся дым. В центре города начался пожар.

В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ также раздавались взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании неподалеку железнодорожной станции.

Кроме того, 22 августа украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НПЗ взрыв в России Андрей Коваленко атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов

10:03Украина
РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локациях

РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локациях

09:51Война
Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗ

09:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

Китайский гороскоп на сегодня 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решение

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решение

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Путинист Киркоров принял важное решение насчет детей - детали

Путинист Киркоров принял важное решение насчет детей - детали

Последние новости

10:03

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 августа (обновляется)

09:54

У Украины появились козыри: политолог объяснил, почему Путин не выиграет войну

09:51

РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локацияхФото

09:33

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
09:22

Гороскоп на завтра 29 августа: Ракам - неожиданный подарок, Рыбам - трудности

09:16

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗВидео

09:09

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

08:24

Мир должен реагировать на смерти детей: Зеленский не сдержал эмоций после удара РФФото

Реклама
08:23

Ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки в Киеве, под завалами люди: что известноФото

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Под удар РФ попали пять городов и три области: все подробности ночной атаки на УкраинуФото

07:10

Чем отличаются две собаки: все отличия нужно найти за 21 секунду

06:56

Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые дома

06:10

Какие гарантии безопасности может получить Украина?мнение

06:10

Польская ненависть отправляет их по пути Орбана?мнение

05:00

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

04:32

Гороскоп на сентябрь 2025 для Рыб: любовь, перемены и новые целиВидео

04:20

Рой "Шахедов", баллистика и "Кинжалы": враг массированно атакует Киев

04:03

Почему шпаргалка - не про списывание: историк раскрыл истинное происхождение словаВидео

Реклама
03:15

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

02:36

Четыре строгих запрета: какими делами нельзя заниматься 28 августа, приметы

02:28

В шаге от новой формы жизни: учёные "отшлифовали" ген и сделали невозможное

02:09

"Речь не о Донетчине": военный раскрыл, когда война может реально закончиться

02:00

Сооснователь Apple с украинскими корнями Стив Возняк едет в РФ - СМИ

01:23

Какие люди имеют мышление миллионера: астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака

01:08

Догадываются единицы: для чего нужна малозаметная пуговица на ремне безопасности

00:54

Мозговая впервые рассказала про измену Пономареву и домашнее насилие: "Я уже не терпела"

27 августа, среда
23:56

Никак не успокоится: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:32

Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

22:22

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:06

На Анну Тринчер напали во время концерта: "Это трэш"Видео

21:41

Как правильно держать поводок: если не знать, собака подвергается опасности

21:41

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакойВидео

21:35

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

21:31

Гороскоп на сегодня 28 августа: Овнам - замечательная встреча, Козерогам - убытки

21:31

"Мы познакомились": Елена Мозговая рассказала правду о избраннице дочери

21:19

До свидания, надоедливые вредители: как избавиться от муравьев раз и навсегда

21:12

Не только княгини: что скрывает жизнь единственной украинской императрицы

20:58

Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецептВидео

Реклама
20:57

Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

20:56

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:41

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:35

Где три отличия между двумя котами: только "гений головоломок" их найдет за 27 секунд

20:14

В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

19:56

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

19:53

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

19:44

На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

19:44

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять