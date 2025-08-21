Укр
Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел "громкую" операцию

Мария Николишин
21 августа 2025, 13:39
Операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала россиян.
Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел 'громкую' операцию
Удар по российскому НПЗ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное:

  • ВСУ поразили НПЗ в Ростовской области РФ
  • Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ
  • Также зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов в Воронежской области

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России. Также были атакованы и другие объекты. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Известно, что операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов.

Отмечается, что Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ.

"Он участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, с целью уменьшения возможностей противника по применению БПЛА дальнего действия, также поразили склад БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк.

"Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта. Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Результаты огневого поражения уточняются", - подытожили в ведомстве.

Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел 'громкую' операцию
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары по НПЗ влияют на Россию

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран сказал, что чем больше Украина будет наносить точечные удары по НПЗ, тем быстрее будет развиваться экономический кризис в России.

"Я вообще удивляюсь нашим военным, которые иногда слишком осторожно подходят к поражению гражданской инфраструктуры, которая не принимает непосредственного участия в войне, но в России очень много "точек раздражения", которые могут серьезно дестабилизировать экономическую ситуацию", - подчеркнул он.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа беспилотники атаковали Россию. Под ударом оказались Ростовская и Воронежская области. В Ростовской области по меньшей мере пять взрывов прогремели над городом Новошахтинск.

В ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде. Этот НПЗ уже как минимум дважды попадал под удар дронов.

В ночь на 12 августа в российском Ставрополе также гремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун".

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

15:23Украина
Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

14:31Украина
В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

14:21Мир
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

