Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел 'громкую' операцию

Операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала россиян.

Удар по российскому НПЗ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное:

ВСУ поразили НПЗ в Ростовской области РФ

Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ

Также зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов в Воронежской области

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России. Также были атакованы и другие объекты. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Известно, что операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов.

Отмечается, что Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ.

"Он участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, с целью уменьшения возможностей противника по применению БПЛА дальнего действия, также поразили склад БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк.

"Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта. Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Результаты огневого поражения уточняются", - подытожили в ведомстве.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары по НПЗ влияют на Россию

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран сказал, что чем больше Украина будет наносить точечные удары по НПЗ, тем быстрее будет развиваться экономический кризис в России.

"Я вообще удивляюсь нашим военным, которые иногда слишком осторожно подходят к поражению гражданской инфраструктуры, которая не принимает непосредственного участия в войне, но в России очень много "точек раздражения", которые могут серьезно дестабилизировать экономическую ситуацию", - подчеркнул он.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа беспилотники атаковали Россию. Под ударом оказались Ростовская и Воронежская области. В Ростовской области по меньшей мере пять взрывов прогремели над городом Новошахтинск.

В ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде. Этот НПЗ уже как минимум дважды попадал под удар дронов.

В ночь на 12 августа в российском Ставрополе также гремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун".

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

