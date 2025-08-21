Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел 'громкую' операцию

Главное:
- ВСУ поразили НПЗ в Ростовской области РФ
- Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ
- Также зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов в Воронежской области
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России. Также были атакованы и другие объекты. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Известно, что операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов.
Отмечается, что Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ.
"Он участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, с целью уменьшения возможностей противника по применению БПЛА дальнего действия, также поразили склад БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк.
"Подтверждено поражение и многочисленные взрывы в районе объекта. Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Результаты огневого поражения уточняются", - подытожили в ведомстве.
Как удары по НПЗ влияют на Россию
Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран сказал, что чем больше Украина будет наносить точечные удары по НПЗ, тем быстрее будет развиваться экономический кризис в России.
"Я вообще удивляюсь нашим военным, которые иногда слишком осторожно подходят к поражению гражданской инфраструктуры, которая не принимает непосредственного участия в войне, но в России очень много "точек раздражения", которые могут серьезно дестабилизировать экономическую ситуацию", - подчеркнул он.
Удары по РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа беспилотники атаковали Россию. Под ударом оказались Ростовская и Воронежская области. В Ростовской области по меньшей мере пять взрывов прогремели над городом Новошахтинск.
В ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде. Этот НПЗ уже как минимум дважды попадал под удар дронов.
В ночь на 12 августа в российском Ставрополе также гремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун".
