Украинцам рассекретили второе название Киева – о чем молчали веками

Киев имеет тысячелетнюю историю и несколько названий, о которых веками молчали, и только сейчас историки раскрывают истинное происхождение украинской столицы.

Как раньше называли Киев - какое историческое название Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Как на самом деле возникло название Киева

Как Киев называли викинги

Как готы называли Киев

Киев — сердце Украины и один из древнейших городов Европы, однако за тысячелетия своего существования столица имела не одно, а сразу несколько названий, о которых долгое время знали только узкие круги историков. Об этом рассказал в комментарии УНИАН кандидат исторических наук Иван Федик.

Древное название Киева — что раньше было на месте Киева

Историк Иван Федик рассказал о спорах вокруг происхождения названия города. Общеизвестный вариант происходит из летописи "Повесть временных лет", где говорится о трех братьях Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбедь, которые основали город.

"Известно, что на месте Киева еще 25 тысяч лет до нашей эры была знаменитая Кирилловская стоянка. 5 тысяч лет до нашей эры возле "Кудрявки" (так называют историческую местность, расположенную в Шевченковском районе) было городище трипольцев, но его название также неизвестно", — сказал Федик.

Когда основан Киев

По его словам, археологические данные свидетельствуют, что Киев основан в конце V века. Некоторые историки считают, что город появился первым, а уже потом Кия назвали в честь Киева.

Греческое название Киева - какое второе название Киева

Кроме легендарного происхождения, Киев имел еще два исторических названия. Первое из них — Самбатас, которым в X веке назвал киевскую крепость император Константин Багрянородный в трактате "Об управлении Империей".

"Но Киев имел еще два названия, которые записаны в разных источниках. Одно из них — Самбатас. Этим греческим словом в X веке киевскую крепость назвал император Константин Багрянородный в трактате "Об управлении Империей", — говорится в материале.

Многие историки, например Фридрих Вестберг, считают, что слово Самбатас Багрянородный заимствовал у хазар, хотя есть и альтернативное мнение, что происхождение термина арийское.

Какое историческое название Киева — какое скандинавское название Киева

Второе историческое название Киева происходит от скандинавов. В "Саге об Эймунде" город называют Кенугард, что переводится как "город лодок", хотя есть варианты написания — Киенугард или Кинеугард.

"Еще одно название столицы Украины можно встретить в скандинавской "Саге об Эймунде". В этой саге Киев называют "Кенугард" — то есть это уже третье название города. С варяжского "Кенугард" можно перевести как город лодок. Но еще есть варианты написания "Киенугард" или "Кинеугард", что в принципе повторяет фразу "Киев град", то есть можно интерпретировать эти слова как производные от указания на то, что имеется в виду город Кия", — пояснил Федик.

Как раньше называли Киев

Федик подчеркнул, что все эти названия сходятся к слову "Кий", хотя существует и альтернативная версия: готы называли город Данпарстад — "город на Днепре". Однако это название не прижилось из-за короткого периода пребывания готов на украинских землях.

"Таким образом, у нас есть три названия Киева, которые сходятся к слову "Кий". Учитывая это, можно сделать вывод, что Кий собственно и дал городу название, но это не доказано фактами", — говорится в материале.

Кроме названий, связанных с именем Кия, существовало еще одно, которое не имеет к нему никакого отношения.

"Есть еще одно название Киева, в котором не фигурирует слово "Кий" — готы называли город Данпарстад, то есть город на Днепре. Но это название не прижилось — готы долго не находились на наших землях", — резюмирует историк.

