Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

Мария Николишин
25 февраля 2026, 23:02
Пивненко подчеркнул, что важно остановить оккупантов и стойко стоять.
Как закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ключевые тезисы:

  • Война РФ против Украины закончится политическим решением
  • Силы обороны должны остановить продвижение врага
  • Также нужно поднять дронную составляющую на достаточный уровень

Война страны-агрессора России против Украины закончится политическим решением, но нужно остановить продвижение врага. Об этом заявил командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью журналистке Анне Максимчук.

"Все войны заканчиваются. И эта война закончится. Но она закончится политическим решением. Считаю, нужно иметь баланс между политиками и военными. Чтобы те не слишком лезли в военную сферу и наоборот, чтобы военные не слишком лезли в политику", - подчеркнул он.

По его словам, для того, чтобы Россия перестала требовать от Украины отдать неоккупированные территории Донецкой области, Силы обороны должны остановить продвижение врага. Для этого нужно поднять дронную составляющую на достаточный уровень.

"Если мы поднимем на достаточный уровень и он (враг, – ред.) не будет вглубь нашей страны двигаться, то все будет нормально. То есть если активная оборона будет работать и не будет побед никаких у врага, он задумается, нужна ли ему такая война или нет. Важно остановить и стойко стоять. Не нужно наступать, не нужно ничего придумывать. Просто обеспечить устойчивость обороны и тогда врагу нечего будет объяснять своему народу", – отметил Пивненко.

Он также рассказал о том, что может происходить с украинской стороны в случае остановки боевых действий на линии боестолкновения.

"Мы уже работали над этим, это уже было. Были АТО, ООС, стабилизационные действия. Так же будет и здесь, стабилизационные действия, будут работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. Вооруженные силы – будут ли они отведены или нет, это уже по договоренностям. А мы знаем, что такое стабилизационные действия, и мы готовы сдерживать врага, если он надумает какие-то некрасивые вещи", - подытожил командующий НГУ.

План войны Украины
План войны Украины / Инфографика: Главред

Когда возможно завершение войны

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявлял, что для завершения войны России против Украины необходимо устранить "первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя.

"Первопричина заключается в том, что Российская империя не может пережить существование независимой Украины. Соответственно, должен остаться только один. Пока существуют два государства, этот конфликт будет постоянно переходить из активной фазы в пассивную и наоборот", - считает он.

Кроме того, по его мнению, завершение войны возможно благодаря введению партнерами жестких санкций, которые вызовут глубокий экономический кризис в России.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время переговоров в Абу-Даби и Швейцарии украинская и американская стороны поднимали вопрос скорейшего завершения войны.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин неожиданно назвал цель войны против Украины, заявив, что боевые действия происходят для того, чтобы якобы защитить будущее России.

Министерство обороны Украины разработало план войны, который будет реализовываться параллельно с дипломатией. Согласно этому плану, Украина должна усилить оборону так, чтобы заставить Россию к миру.

Читайте также:

О персоне: Александр Пивненко

Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) – украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины.

Пивненко командует НГУ с июля 2023 года.

До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отбивал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

