'Разносит нас капитально': названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

Партнеры "тянут кота за хвост" и нужное оружие в нужном количестве Украине не дают, убежден Олег Жданов.

https://glavred.info/ukraine/raznosit-nas-kapitalno-nazvano-glavnoe-preimushchestvo-rf-v-voyne-s-ukrainoy-10743662.html Ссылка скопирована

Появился прогноз по сценарию окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутные войска ВСУ

Важное из заявлений Жданова:

Для РФ продолжение войны в Украине – это вопрос выживания

Российскую агрессию может остановить лишь два фактора

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил о том, что для российских политиков продолжение войны в Украине – это вопрос выживания.

"Потому Россия и дальше будет воевать. Если она одержит хотя бы небольшую победу, допустим, захватит областной центр, из этого сделает мировой праздник. Россияне будут заливать водкой горе и плакать о погибших, но при этом вся страна будет ликовать. Но главное – народ охотно схватится за оружие вновь и будет готов идти на любую другую страну войной, чтобы показать, что они еще и американцев могут раздолбать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

В то же время эксперт назвал два главных фактора, которые могут остановить страну-агрессора РФ.

"Так что Россию может остановить лишь два фактора. Первый – разгром российских войск на поле боя. Это абсолютно реально, но требует наличия современного оружия в достаточном количестве, даже при нынешнем дефиците личного состава. Второй – экономика и начало в России голодных бунтов", - убежден он.

При этом собеседник убежден в том, что западные партнеры могут увеличить масштабы предоставления Украине необходимого вооружения.

/ Инфографика: Главред

"Однако наши партнеры "тянут кота за хвост" и нужное оружие в нужном количестве не дают. Например, российская авиация разносит нас капитально. Для нас это беда: от российских КАБов и ракет мы очень страдаем. Поднять свою авиацию мы не можем, потому что у россиян довольно мощное ПВО: С-300 достает на расстояние до 120 км, ракета Р-73 класса воздух-воздух – до 300 км. Почему американцы не дают нам ракеты для F-16, которые достают на 300 км? Мы бы отогнали российскую авиацию, и тогда КАБы не долетали бы до наших позиций и городов. Почему нам не дают крылатые ракеты с дальностью 500 км? Да потому что они достанут до Москвы! А этого Запад допустить не может: российский медведь должен остаться живым", - добавил Жданов.

Почему диалог не приближает мир: оценка эксперта

Глава Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач полагает, что текущие переговорные контакты между Россией, Украиной и США остаются преимущественно протокольными. По его словам, они создают впечатление процесса, но не наполняются реальным содержанием.

В комментарии для "Главреда" эксперт подчеркнул, что в существующем формате такие встречи вряд ли способны привести к конкретным договорённостям или ощутимым результатам.

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного планам из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред