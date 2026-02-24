Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

Читайте больше:
В день четвертой годовщины начала полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград деятелей культуры и искусств. Указ №136/2026 был опубликован на официальном сайте Офиса президента Украины.
Они были представлены к государственным наградам "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, верность украинскому народу, добросовестное выполнение профессионального долга", - гласит Указ.
Орден "За заслуги" ІІІ степени получили участники группы Курган & Agregat и волонтеры Евгений Володченко, Амил и Рамил Насировы, актриса театра и кино, волонтерка Анастасия Пустовит, актера Александра Рудинского и др.
Кроме того ордена, медали и звания получили медики, работники сферы культуры и образования, волонтеры, военные и добровольцы.
