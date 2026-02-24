На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

ГБР начало расследование ДТП с участием прокурора, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

https://glavred.info/ukraine/na-lvovshchine-prokuror-sbil-dvuh-detey-sledovateli-nachali-rassledovanie-detali-10743674.html Ссылка скопирована

Прокурор взял под личный контроль производство / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

ДТП на Львовщине с участием прокурора

Погиб один ребенок, еще один травмирован

Авария произошла в темное время суток

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием прокурора одной из окружных прокуратур. В результате ДТП погиб ребенок, еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один - госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - написал он в Телеграме. видео дня

По словам Кравченко, ДТП произошло в темное время суток, когда водитель возвращался домой с работы. Предварительное обследование не выявило признаков алкогольного опьянения.

Генпрокурор взял производство под личный контроль и заверил в максимально объективном расследовании:

"Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его проводят следователи Государственного бюро расследований", – отметил Кравченко.

ДТП - новости по теме

Как сообщал Главред, 31 октября в селе Фрага в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Судья районного суда Тернопольской области совершила наезд на двух человек. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Кроме того, в воскресенье вечером, 25 января, в селе Сокольники Львовской области произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла и маршрутки. Водителем квадроцикла был народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Напомним, что 30 августа мэр города Рени Игорь Плехов попал в ДТП, в котором погибла его мать, а сам он и его пятилетний сын пострадали и были госпитализированы. По предварительным данным, 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

Читайте также:

Об источнике: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред