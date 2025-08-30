В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его мать погибла

В результате ДТП погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте.

В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени / коллаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Кратко:

53-летний водитель внедорожника допустил выезд с проезжей части в кювет

5-летний мальчик, сын мэра, доставлен в местную больницу

В субботу, 30 августа, мэр города Рени Игорь Плехов попал в ДТП, в котором погибла его мать, а сам он и его пятилетний сын пострадали и были госпитализированы. О ДТП, которое произошло на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское, сообщила полиция Одесской области.

Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта заявил, что, по предварительным данным, 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В сообщении отмечается, что мужчину проверят на состояние опьянения.

В результате ДТП погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте, а водитель и 5-летний мальчик, который также находился в машине, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами.

"Думская" со ссылкой на источник сообщила, что в ДТП попал мэр Рени Игорь Плехов, погибла его мать, а пятилетний сын получил перелом ключицы. У Плехова тоже серьезные травмы, добавило издание.

Кстати, в 1999 году Плехов уже попадал в серьезное ДТП. Он рассказывал СМИ, что это произошло через 10 дней после его свадьбы, когда он ехал по трассе ночью усталый. В результате ДТП Плехов получил повреждение позвонка и после него передвигался в коляске.

