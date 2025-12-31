Укр
С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

Алена Кюпели
31 декабря 2025, 09:50
Они начали с фотографии, где отмечают День памяти жертв Холокоста в январе.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделилась серией снимков/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились своими любимыми, ранее не публиковавшимися фотографиями 2025 года в преддверии нового года.

В серии из 12 снимков, опубликованных во вторник в Instagram, пара представила по одной фотографии за каждый месяц, совершая цифровое путешествие по воспоминаниям за 2025 год.

Они начали с фотографии, где отмечают День памяти жертв Холокоста в январе. Встреча проходила вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и известными еврейскими деятелями на службе в Гилдхолле в Лондоне.

2025 год Уильяма и Кейт
2025 год Уильяма и Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

За этим снимком последовала фотография Миддлтон, посещающей отделение для матерей и младенцев организации "Действие для детей" в тюрьме Ее Величества.

Также в коллекцию вошла фотография 12-летнего принца Джорджа, который вместе со своим отцом общается с ветеранами на 80-й годовщине Дня Победы в марте.

2025 год Уильяма и Кейт
2025 год Уильяма и Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Это был первый признак того, что Джордж возьмет на себя будущие обязанности", — ранее в августе рассказал Рассел Майерс об этом событии.

На следующем фото принц Уильям запечатлен вместе со своим отцом, королем Карлом III, и своей тетей, принцессой Анной, на ежегодном параде Trooping the Colour, который состоялся в июне.

Инсайдеры рассказали, что Карл настоял на непосредственном участии в планировании празднования в этом году, а также на некоторой помощи со стороны Уильяма.

2025 год Уильяма и Кейт
2025 год Уильяма и Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Для короля парад Trooping всегда был важен", — сказал бывший личный дворецкий короля Грант Харрольд. "Это время, когда вся королевская семья собирается вместе, чтобы показать единство".

Стоит также отметить, что в этом году парад Trooping the Colour стал первым мероприятием, на котором Миддлтон присутствовала после объявления о ремиссии рака.

В следующем месяце она возобновила свое регулярное посещение Уимблдонского турнира и вручила Яннику Синнеру трофей чемпионата в мужском одиночном разряде, что стало еще одним ярким моментом года, о котором она и Уильям рассказали во вторник в своем посте.

Среди других моментов, отмеченных в карусели, – первое приближение принца и принцессы к вертолету Marine One, когда президент Дональд Трамп приземлился в Виндзоре для государственного визита в США в сентябре, и демонстрация Уильямом своих навыков волейбола в Рио-де-Жанейро в ноябре.

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

