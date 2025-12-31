С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

Они начали с фотографии, где отмечают День памяти жертв Холокоста в январе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделилась серией снимков/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились своими любимыми, ранее не публиковавшимися фотографиями 2025 года в преддверии нового года.

В серии из 12 снимков, опубликованных во вторник в Instagram, пара представила по одной фотографии за каждый месяц, совершая цифровое путешествие по воспоминаниям за 2025 год.

Они начали с фотографии, где отмечают День памяти жертв Холокоста в январе. Встреча проходила вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и известными еврейскими деятелями на службе в Гилдхолле в Лондоне.

2025 год Уильяма и Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

За этим снимком последовала фотография Миддлтон, посещающей отделение для матерей и младенцев организации "Действие для детей" в тюрьме Ее Величества.

Также в коллекцию вошла фотография 12-летнего принца Джорджа, который вместе со своим отцом общается с ветеранами на 80-й годовщине Дня Победы в марте.

2025 год Уильяма и Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Это был первый признак того, что Джордж возьмет на себя будущие обязанности", — ранее в августе рассказал Рассел Майерс об этом событии.

На следующем фото принц Уильям запечатлен вместе со своим отцом, королем Карлом III, и своей тетей, принцессой Анной, на ежегодном параде Trooping the Colour, который состоялся в июне.

Инсайдеры рассказали, что Карл настоял на непосредственном участии в планировании празднования в этом году, а также на некоторой помощи со стороны Уильяма.

2025 год Уильяма и Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Для короля парад Trooping всегда был важен", — сказал бывший личный дворецкий короля Грант Харрольд. "Это время, когда вся королевская семья собирается вместе, чтобы показать единство".

Стоит также отметить, что в этом году парад Trooping the Colour стал первым мероприятием, на котором Миддлтон присутствовала после объявления о ремиссии рака.

В следующем месяце она возобновила свое регулярное посещение Уимблдонского турнира и вручила Яннику Синнеру трофей чемпионата в мужском одиночном разряде, что стало еще одним ярким моментом года, о котором она и Уильям рассказали во вторник в своем посте.

Среди других моментов, отмеченных в карусели, – первое приближение принца и принцессы к вертолету Marine One, когда президент Дональд Трамп приземлился в Виндзоре для государственного визита в США в сентябре, и демонстрация Уильямом своих навыков волейбола в Рио-де-Жанейро в ноябре.

