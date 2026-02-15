Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Колебания температуры в городе будут сопровождаться порывистым северо-западным ветром.

Погода в Днепре меняется в течение недели от дождя и снега до морозных утр/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

Неделя в Днепре будет холодной и нестабильной

Чередование дождя, снега и морозов до -8°C

Порывистый ветер будет усиливать ощущение холода

Жителей Днепра ожидает прохладная и нестабильная неделя с резкими температурными колебаниями и чередованием дождя и снега. По данным синоптического сервиса sinoptik, в ближайшие дни существенного потепления или длительного периода без осадков не прогнозируется.

Понедельник, 16 февраля

Неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. Ночью и утром ожидается сильный ливень с вероятностью осадков до 83%, температура воздуха составит +6...+8°C.

видео дня

Днем облачность уменьшится, однако вместе с прояснением придет похолодание: столбики термометров покажут 0…+2°C, а вечером опустятся до -4°C. Из-за северо-западного ветра до 7,8 м/с ощутимая температура опустится до -7°C.

В народе говорили: "На починку дед встает на рассвете – чинит збрую летнюю и бороду столетнюю".

Погода в Днепре 16 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Вторник, 17 февраля

Во вторник в городе установится сухая и преимущественно ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от -6°C утром до -2°C днем. Атмосферное давление вырастет до 743 мм рт. ст.

Наши предки замечали: если длинные сухие ветки ели сгибаются – будет метель, а если выпрямляются – на благоприятную погоду.

Погода в Днепре 17 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 18 февраля

В середине недели погода снова ухудшится. Утром прогнозируется сильный снег, который после обеда перейдет в дождь из-за повышения температуры до +2°C. Вечером возможен повторный снег. Влажность воздуха достигнет 99%, а порывистый ветер усилит ощущение холода — до -8°C при фактических -2°C.

Согласно народным приметам, если 18 февраля мороз, то весна будет приветливой, а лето — сухим и жарким.

Погода в Днепре 18 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 19 февраля

Ночью возможен небольшой снег, однако уже утром осадки прекратятся. Утро станет самым холодным за неделю — до -8°C (ощущается как -13°C). Днем температура будет держаться около -2°C.

В народе верили: если вода в колодцах поднимается — следует ждать мороза.

Погода в Днепре 19 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 20 февраля

В пятницу синоптики прогнозируют сильный снег в течение дня. Температура воздуха будет держаться около 0°C, что будет способствовать образованию слякоти на дорогах. Влажность останется высокой — до 97%.

Предки говорили: если солнце "заходит красным" — будет холодное лето.

Погода в Днепре 20 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 21 февраля

Выходные начнутся с пасмурной погоды без существенных осадков. Температура составит -6°C утром и -4°C днем. Атмосферное давление вырастет до 757 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По приметам, чем холоднее последнее воскресенье февраля, тем теплее будет март.

Погода в Днепре 21 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 22 февраля

Неделя завершится облачной, но сухой погодой. Утром ожидается до -5°C, днем — до -1°C. Ветер изменит направление на южное и юго-восточное, оставаясь умеренным — до 3,2 м/с.

В народе верили, что выставленные на мороз семена в этот день будут более устойчивыми к температурным колебаниям.

Погода в Днепре 22 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни — прогноз синоптика

В Украине в ближайшие дни ожидается неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.

По словам Игоря Кибальчича, развитие циклонов и юго-западных воздушных потоков принесет теплые, но переменчивые условия. Пройдут осадки в виде снега и дождя, а изменения давления и температуры могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

