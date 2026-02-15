Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Кратко:
- Неделя в Днепре будет холодной и нестабильной
- Чередование дождя, снега и морозов до -8°C
- Порывистый ветер будет усиливать ощущение холода
Жителей Днепра ожидает прохладная и нестабильная неделя с резкими температурными колебаниями и чередованием дождя и снега. По данным синоптического сервиса sinoptik, в ближайшие дни существенного потепления или длительного периода без осадков не прогнозируется.
Понедельник, 16 февраля
Неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. Ночью и утром ожидается сильный ливень с вероятностью осадков до 83%, температура воздуха составит +6...+8°C.
Днем облачность уменьшится, однако вместе с прояснением придет похолодание: столбики термометров покажут 0…+2°C, а вечером опустятся до -4°C. Из-за северо-западного ветра до 7,8 м/с ощутимая температура опустится до -7°C.
В народе говорили: "На починку дед встает на рассвете – чинит збрую летнюю и бороду столетнюю".
Вторник, 17 февраля
Во вторник в городе установится сухая и преимущественно ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от -6°C утром до -2°C днем. Атмосферное давление вырастет до 743 мм рт. ст.
Наши предки замечали: если длинные сухие ветки ели сгибаются – будет метель, а если выпрямляются – на благоприятную погоду.
Среда, 18 февраля
В середине недели погода снова ухудшится. Утром прогнозируется сильный снег, который после обеда перейдет в дождь из-за повышения температуры до +2°C. Вечером возможен повторный снег. Влажность воздуха достигнет 99%, а порывистый ветер усилит ощущение холода — до -8°C при фактических -2°C.
Согласно народным приметам, если 18 февраля мороз, то весна будет приветливой, а лето — сухим и жарким.
Четверг, 19 февраля
Ночью возможен небольшой снег, однако уже утром осадки прекратятся. Утро станет самым холодным за неделю — до -8°C (ощущается как -13°C). Днем температура будет держаться около -2°C.
В народе верили: если вода в колодцах поднимается — следует ждать мороза.
Пятница, 20 февраля
В пятницу синоптики прогнозируют сильный снег в течение дня. Температура воздуха будет держаться около 0°C, что будет способствовать образованию слякоти на дорогах. Влажность останется высокой — до 97%.
Предки говорили: если солнце "заходит красным" — будет холодное лето.
Суббота, 21 февраля
Выходные начнутся с пасмурной погоды без существенных осадков. Температура составит -6°C утром и -4°C днем. Атмосферное давление вырастет до 757 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
По приметам, чем холоднее последнее воскресенье февраля, тем теплее будет март.
Воскресенье, 22 февраля
Неделя завершится облачной, но сухой погодой. Утром ожидается до -5°C, днем — до -1°C. Ветер изменит направление на южное и юго-восточное, оставаясь умеренным — до 3,2 м/с.
В народе верили, что выставленные на мороз семена в этот день будут более устойчивыми к температурным колебаниям.
Чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни — прогноз синоптика
В Украине в ближайшие дни ожидается неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.
По словам Игоря Кибальчича, развитие циклонов и юго-западных воздушных потоков принесет теплые, но переменчивые условия. Пройдут осадки в виде снега и дождя, а изменения давления и температуры могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное осложнение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.
Кроме того, в Житомире и по всей области в понедельник, 16 февраля, установится по-настоящему зимняя картина: небо затянет плотной облачностью, а ночь принесет умеренный снег, местами - даже значительные осадки.
Также метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому на территории страны ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления, а температура будет выше нормы, особенно на юге.
