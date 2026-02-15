Укр
Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Ангелина Подвысоцкая
15 февраля 2026, 19:33
365
Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -12 градусов.
зима, погода
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 16 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -13 градусов
  • В каких регионах будет снег

Погода в Украине 16 февраля будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Там ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром будут метели.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 16 февраля ночью в западных областях будет холоднее всего - 7-13 градусов мороза. Теплее всего будет на юге и востоке - 1-4 градуса тепла. Днем температура воздуха на севере и западе будет снижаться до -5...-10 градусов. На востоке температура воздуха повысится до +10 градусов.

Ближайшей ночью ожидается мокрый снег, метели. В целом будут сильные осадки со штормовыми порывами ветра.

"Однако днем в понедельник циклон, который уже вызывает местами осложнения погоды, покинет территорию Украины - осадки практически повсеместно прекратятся. Ветер сильный еще останется. На дорогах будет очень скользко, гололедица", - говорится в сообщении.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 16 февраля

В Украине 16 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег почти во всех областях. В то же время в центральных, Киевской и Черниговской областях будет туман и гололед. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Почти во всех областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях 7-12° мороза; на Прикарпатье и севере страны 4-9° мороза; в большинстве центральных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; на востоке и юго-востоке 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине будет -25

По данным meteoprog, 16 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +2...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -25...-10 градусов.

погода 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: meteoprog

Погода 16 февраля в Киеве

В Киеве 16 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются метели и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью и днем 4-9° мороза; в Киеве ночью и днем 7-9° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
